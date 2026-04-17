Српска реализује бројне пројекте који је чине снажнијом

Аутор: АТВ
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да се у Српској дешава инвестициони замах, захваљујући којем се реализују бројни пројекти који Српску чине још снажнијом.
Минић је навео да се у Републици Српској граде ауто-путеви, као и више од 30 километара заобилазница и магистрални гасовод, те врши рехабилитација више од 350 киометара магистралних и регионалних путева.
Према његовим ријечима, ово су значајни пројекти који потврђују да се у Републици Српској интензивно гради.
Он је рекао да је данас на сједници Владе Републике Српске донесен низ одлука у вези са Републичком геодетском управом и експроприцајцијом земљишта, а што иде у прилог и пројекту гасификације у Републици Српској.
Минић је на конференцији за новинаре истакао да треба убразати све што се може у складу са законским прописима како би пројекти били завршени јер је Република Српска симболички речено озбиљно градилиште.
"Предстоје добри дани за Републику Српску", истакао је Минић, а преноси Срна
