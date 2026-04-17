Додик: До јуна законска рјешења о тринаестој плати и подстицај у привреди

Аутор:АТВ
Коментари:1
Предсједник СНСД Милорад Додик сматра да ће до јуна бити завршена законска рјешења која се тичу тринаесте плате и фонда за подстицај привреди што ће бити значајна мјера подршке реалном сектору.
"То произилази из захтјева и разговора који су сами привредници изнијели. То ћемо одмах реализовати. Мислим да ћемо до јуна мјесеца имати нека законска рјешења", рекао је Додик новинарима у Београду.
Појаснио је и да је намјера да се на трајан начин регулише најнижа плата, односно да се направи механизам као код пензија, које се усклађују на бази одређених елемената.
"Тако ће бити и да се најнижа плата усклађује са инфалцијом, цијеном трошкова живота. Нема преговора, договора, дугих сједница, отказивања, љутње или било чега другог, него да дођемо до механизма", навео је Додик.
Он је додао да глобална криза утиче и на Републику Српску, прави одређене сметње у пословању, поготово индустрији, која је извозно оријентисана, наводећи да се смањује производња у самој ЕУ, а тиме и наруџбе.
"Морамо помоћи тим људима који су постигли један ниво квалитета у производњи, обезбиједили запосленост и много чега другог, показали да знају да преживе ово тешко вријеме", навео је Додик.
Зато ће Српска, додао је, обезбиједити и да свако индустријско предузеће, у сарадњи са "Електропривредом Републике Српске", може да инсталише сунчане панеле те тако да производе електричну енергију за себе.
Према његовим ријечима, тиме би ријешили проблем који намеће Европа, а то је да производи морају да буду произведени уз коришћење енергије из обновљивих ресурса.
Додик је напоменуо да реална производња данас учествује у домаћем производу са више од 60 одсто.
"Прије 10 до 15 година је било обрнуто, јавни сектор је учествовао са 60 одсто, а приватни са 40, данас је то обрнуто. Зато треба да подржимо све напоре. Има много предузећа гдје уз мало улагања можемо да отворимо другу и трећу смјену", навео је Додик.
Поменуо је и проблем радне снаге, да Српска мора да види како ће то обезбиједити, наводећи да предстоји дигитализација и роботизација, вјештачка интелигенција.
"На те изазове желимо да дамо одговор", истакао је Додик, преноси Срна
