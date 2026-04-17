Додик: Јасеновац је био Аушвиц Балкана

Предсједник СНСД Милорад Додик изјавио је данас у Београду да је усташки концентрациони логор Јасеновац у НДХ, српска и јеврејска траума, био Аушвиц Балкана.
Додик је на комеморативно-едукативном скупу о Јасеновцу истакао да је овај логор био мјесто систематског нехуманог и нецивилизованог поступања према људима у којем је почињен геноцид, који још нема свјетску верификацију.
"Сада видим свјетло у коме српски и јеврејски народ, заједно са Ромима, враћају ту тему и износе чињенице у јавност како би на прави начин могао да се сагледа обим тих злочина", рекао је Додик.
Указао је да убијање укупно 700.000 Срба, Јевреја и Рома у Јасеновцу није имало никакву правну, па ни моралну осуду у бившој Југославији, јер је комунизам, пропагирајући идеологију братства и јединства, бјежао од тога да прикаже Хрвате, односно НДХ, као некога ко је систематски спровео тај злочин.
Додик је истакао да је државна политика НДХ била - убити сваки дан дијете, жену, било кога, али да је комунизам то сакрио и тако поново убио све те људе.
"Шапатом се причало о Јасеновцу. Сада знамо да је он у глобалном смислу Аушвиц Балкана, јер је ту неколико десетина метода убијања измишљано сваки дан, од дрвеног чекића, па до србосјека. Само мали број наших људи је преживио", рекао је Додик, преноси Срна.
Увијек се, каже, постављало питање како је могуће да партизани који су били у том крају никада нису покушали да ослободе Јасеновац, односно да га заузму и спријече злочине.
"То никада неће бити објашњено. Београд је ослобођен у октобру 1944. године, док је Јасеновац живио до априла 1945. године", указао је Додик.
Страдања у Јасеновцу, каже Додик, немају политику, али све што се дешавало послије било је политика.
"Политика бивше комунистичке Југославије је била - не дирај Сајмиште, не дирај Јасеновац, не дирај Јадовно, немој помињати Пребиловце, српско село код Чапљине у Херцеговини, у којем је од 1.100 житеља у једном дану убијено 880", рекао је Додик.
Постоје, каже, људи из других народа који мисле да није било довољно зла према Србима, Јеврејима и Ромима, што је показао и процес распада бивше Југославије.
Он је указао на политику заборава Јасеновца, што је допринијело томе да се никада не назове правим именом као мјесто геноцида.
"Данашњи Хрвати кажу да је то био радни логор, а не мјесто Холокауста и геноцида. Ни данас нема свјетске верификације да је то мјесто геноцида, а шта је друго, него управо то", рекао је Додик.
Он је указао да је некада његов крај - Козара, био пун људи, али да након Јасеновца није успио да изњедри ниједног регрута за војску више од 20 година од тог злочина.
"То значи да су систематски уништени, убијени и да је злочин био планиран. Усташе су се надметале у злочину како би се додвориле својим главним господарима - Нијемцима", рекао је Додик.
Комеморативно-едукативном скупу "Истина о Јасеновцу у НДХ /1941-1945/: Историјске перспективе, сјећање и документација" присуствују представници јеврејског народа из Србије и Сједињених Држава.
