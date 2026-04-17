Цвијановић: Конаковић упорно крши Устав

Аутор:АТВ
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да ниједно слово Устава не предвиђа да Министарство иностраних послова или министар себи могу приграбити надлежности и дјеловати умјесто Предсједништва.
"Према томе, /министар спољних послова Елмедин Конаковић је преварант и криминалац који упорно крши Устав. То што је непроцесуиран свједочи о чињеници да је правосуђе више заинтересовано за измишљено, него за стварно кршење Устава", навела је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.
Она каже да су најобичније будалаштине све што Конаковић прича.
"Њега више ни у Сарајеву нико не узима за озбиљно, а камоли изван њега. Колико је релевантан види се и по лупетању. Он појма нема ни ко, ни код кога, ни када, ни којим поводом долази у Републику Српску. Скупља кафанске трачеве па их онда пласира у јавност глуматајући обавијештеност, а уствари се само бламира", истиче Цвијановићева.
Она поручује да је СНСД био и остао једино под пуном контролом Републике Српске и њених грађана.
"Искључили смо са листе контаката безвезњаке попут Елмедина Конаковића", рекла је Цвијановићева коментаришући наводе Конаковића да је СНСД реметилачки факто под контролом Москве.
Ниједно слово Устава не предвиђа да Министарство иностраних послова или министар себи могу приграбити надлежности и дјеловати умјесто Предсједништва. Према томе, Конаковић је преварант и криминалац који упорно крши Устав. То што је непроцесуиран свједочи о чињеници да је… pic.twitter.com/uFE0LDr1KI— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) April 17, 2026
