Цвијановић: Конаковић упорно крши Устав

17.04.2026 14:31

Фото: Srna

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да ниједно слово Устава не предвиђа да Министарство иностраних послова или министар себи могу приграбити надлежности и дјеловати умјесто Предсједништва.

"Према томе, /министар спољних послова Елмедин Конаковић је преварант и криминалац који упорно крши Устав. То што је непроцесуиран свједочи о чињеници да је правосуђе више заинтересовано за измишљено, него за стварно кршење Устава", навела је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.

Она каже да су најобичније будалаштине све што Конаковић прича.

"Њега више ни у Сарајеву нико не узима за озбиљно, а камоли изван њега. Колико је релевантан види се и по лупетању. Он појма нема ни ко, ни код кога, ни када, ни којим поводом долази у Републику Српску. Скупља кафанске трачеве па их онда пласира у јавност глуматајући обавијештеност, а уствари се само бламира", истиче Цвијановићева.

Она поручује да је СНСД био и остао једино под пуном контролом Републике Српске и њених грађана.

"Искључили смо са листе контаката безвезњаке попут Елмедина Конаковића", рекла је Цвијановићева коментаришући наводе Конаковића да је СНСД реметилачки факто под контролом Москве.

