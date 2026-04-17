Стевандић: Српски глас у Америци гласнији од политичког Сарајева

Аутор:

АТВ
17.04.2026 13:20

предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Сједињеним Државама сада се много гласније чује оно што српски представници кажу од оног што говори политичко Сарајево, чији би представници жељели да се врате у вријеме када је српски глас био забрањен.

Рекао је ово предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Коментаришући писмо које је директор Меморијалног центра Сребреница Емир Суљагић упутио предсједнику Универзитета Џадсон у САД, у којем тражи отказивање додјеле признања лидеру СНСД-а Милораду Додику, Стевандић је рекао да су бошњачки представници навикли да ранијим акцијама Уставног суда БиХ и високих представника Срби немају гласа и да се ништа не чује што кажу.

"Сада се оно што српски представници кажу у Америци чује много гласније него оно што говори политичко Сарајево, па би сада поново да се врате у то вријеме стереотипа када је наш глас био забрањен", истакао је Стевандић.

Он је навео да је истина болна, а да то показују реакције људи који се упорно залажу да они бирају представнике Срба, као и који ће Срби глас да употријебе.

"Они то више не да не бирају, него кукају када Срби које изабере српски народ говоре гласније од њих и боље се чују. Драго нам је да кукају и кукаће још више када виде шта ћемо да урадимо", рекао је Стевандић новинарима у Бањалуци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (1)
