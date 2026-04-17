Фоча и званично постаје град

17.04.2026 13:05

Влада Републике Српске
Влада Републике Српске утврдила је данас, на шестој сједници одржаној у Бањалуци, Приједлог закона о Граду Фоча по хитном поступку, чиме су испуњени сви формално правни услови да ова општина добије статус града.

Како је саопштено након сједнице, Фоча представља јединствену географску, социјалну и историјску цјелину са одговарајућим нивоом развоја. Посебно је истакнуто да ова локална заједница испуњава законске изузетке за стицање статуса града јер већ више од десет година има два факултета са преко двије хиљаде студената, као и изузетно богато културно-историјско насљеђе, укључујући Национални парк Сутјеска.

Милиони за локалне заједнице

Влада је прихватила информације о финансирању пројеката из средстава јавних инвестиција у укупном износу од десет зарез шест милиона КМ за шест локалних заједница.

Издвојен је један милион КМ за проширење вртића Невен у Вишеграду чиме ће бити укинуте листе чекања за малишане.

Одобрено је два зарез шест милиона КМ за адаптацију зграде општине, школе, спортске дворане и асфалтирање саобраћајница у Кнежеву.

Јехуда Каплоун и Милорад Додик

Република Српска

У Београду почео скуп о Јасеновцу, присуствује Додик

Планирано је два зарез шест милиона КМ за нову зграду општинске управе, санацију основне школе, библиотеке и изградњу водоводне мреже Костајница.

Обезбијеђено је три милиона КМ за изградњу приступног пута ка Туристичком центру Бусија, што је кључно за привредни развој овог краја.

За завршетак Културно-омладинског центра Новог Горажда, биће издвојено деветсто хиљада КМ.

Одобрено је четири стотине седамдесет четири хиљаде КМ за зграду комуналног предузећа и гријање у основној школи у Шековићима.

Стратешки пројекти и гасовод

По хитном поступку утврђен је и Приједлог закона о посебном поступку експропријације за изградњу магистралног гасовода Шепак-Нови Град, као и ауто-пута Гламочани-Бањалука-Млиништа. Ови пројекти су означени као приоритети од посебног значаја за економски напредак Републике Српске.

Такође, Влада је дала зелено свјетло за постављање три аутоматске противградне станице на подручју Бијељине, те обезбиједила више од један милион КМ за грађевинску дозволу за почетак изградње Научно-технолошког парка Републике Српске у Бањалуци.

Large banner

Прочитајте више

Специјални изасланик америчког предсједника за борбу против анисемитизма рабин Јехуда Каплоун са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком у Београду на комеморативно-едукативном скупу "Истина о Јасеновцу у НДХ /1941-1945/: историјске перспективе, сећање и документација".

Република Српска

У Београду почео скуп о Јасеновцу, присуствује Додик

20 мин

0
Испуцала земља усљед земљотреса

Србија

Земљотрес у Србији, ево гдје се затресло

22 мин

0
Службеник суда проневјерио више од 100.000 КМ, предложен му притвор

Хроника

Службеник суда проневјерио више од 100.000 КМ, предложен му притвор

24 мин

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Здравље

Почињу бесплатни прегледи јетре савременим уређајем: Ево када и гдје

33 мин

0

Више из рубрике

Република Српска добија још један град

Градови и општине

Република Српска добија још један град

1 ч

2
Данас без струје 3.000 потрошача

Градови и општине

Данас без струје 3.000 потрошача

5 ч

0
Сајам у Бијељини

Градови и општине

Отворен сајам туризма у Бијељини

17 ч

0
Игралиште

Градови и општине

Колико ће коштати нови вртић у Градишци?

17 ч

0

