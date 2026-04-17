Фоча и званично постаје град

Влада Републике Српске утврдила је данас, на шестој сједници одржаној у Бањалуци, Приједлог закона о Граду Фоча по хитном поступку, чиме су испуњени сви формално правни услови да ова општина добије статус града.
Како је саопштено након сједнице, Фоча представља јединствену географску, социјалну и историјску цјелину са одговарајућим нивоом развоја. Посебно је истакнуто да ова локална заједница испуњава законске изузетке за стицање статуса града јер већ више од десет година има два факултета са преко двије хиљаде студената, као и изузетно богато културно-историјско насљеђе, укључујући Национални парк Сутјеска.
Влада је прихватила информације о финансирању пројеката из средстава јавних инвестиција у укупном износу од десет зарез шест милиона КМ за шест локалних заједница.
Издвојен је један милион КМ за проширење вртића Невен у Вишеграду чиме ће бити укинуте листе чекања за малишане.
Одобрено је два зарез шест милиона КМ за адаптацију зграде општине, школе, спортске дворане и асфалтирање саобраћајница у Кнежеву.
Планирано је два зарез шест милиона КМ за нову зграду општинске управе, санацију основне школе, библиотеке и изградњу водоводне мреже Костајница.
Обезбијеђено је три милиона КМ за изградњу приступног пута ка Туристичком центру Бусија, што је кључно за привредни развој овог краја.
За завршетак Културно-омладинског центра Новог Горажда, биће издвојено деветсто хиљада КМ.
Одобрено је четири стотине седамдесет четири хиљаде КМ за зграду комуналног предузећа и гријање у основној школи у Шековићима.
По хитном поступку утврђен је и Приједлог закона о посебном поступку експропријације за изградњу магистралног гасовода Шепак-Нови Град, као и ауто-пута Гламочани-Бањалука-Млиништа. Ови пројекти су означени као приоритети од посебног значаја за економски напредак Републике Српске.
Такође, Влада је дала зелено свјетло за постављање три аутоматске противградне станице на подручју Бијељине, те обезбиједила више од један милион КМ за грађевинску дозволу за почетак изградње Научно-технолошког парка Републике Српске у Бањалуци.
