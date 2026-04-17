Службеник суда проневјерио више од 100.000 КМ, предложен му притвор

Аутор:Огњен Матавуљ
Тужилаштво БиХ затражило је одређивање једномјесечног притвора Сеаду Бублину (32), службенику Суда БиХ осумњиченом да је из судског депоа украо више од 100.000 КМ.
Бублин је осумњичен за кривично дјело проневјере у служби. Како је саопштило Тужилаштво БиХ притвор је предложен због опасности од бјекства осумњиченог, који је ухапшен приликом покушаја изласка из БиХ на граничном прелазу Иваница.
”Осумњиченом се на терет ставља да је као референт - специјалиста за извршење кривичних санкција и евиденцију привремено одузетих предмета у Суду БиХ незаконито присвојио већи износ готовог новца који је био похрањен у депоу Суда БиХ”, саопштило је Тужилаштво БиХ.
Хапшење Бублина усљедило је након што је в.д. предсједнице Суда БиХ против њега поднијела пријаву Тужилаштву БиХ, које је одмах издало наредбу СИПА за лишење слободе.
