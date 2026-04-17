Акција ”Инсајдер 2”: Грујићу и Травару предложен притвор

Огњен Матавуљ
17.04.2026 12:39

Ухапшене у акцији Инсајдер 2 Јовицу Грујића и А.Т. полиција спроводи у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци
Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци затражило је одређивање једномјесечног притвора Јовици Грујићу (34) и Александру Травару (35) из Бањалуке, ухапшенима у акцији ”Инсајдер 2” у којој је заплијењено 3,5 килограма марихуане.

Како је саопштило тужилаштво обојица су осумњичени да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.

Марихуана намијењена продаји у Бањалуци

”Осумњичени су у претходном периоду од њима познатих лица неовлаштено набављали већу количину опојне дроге марихуане, те исту држали и преносили у намјери даље продаје на територији Града Бањалука”, саопштило је ОЈТ Бањалука.

eskadron sprovodjenje11

Додају да је притвор предложен због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због бојазни да ће поновити кривично дјело.

О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиваће судија за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци.

У претресима одузета дрога и пиштољ

Грујић и Травар ухапшени су 15. априла у акцији ”Инсајдер 2”. У претресима њихове имовине откривен је ”штек” са око 3,5 килограма марихуане, која је одузета.

”У претресима је пронађен и одузет канабис, укупне бруто масе 3,48 килограма, новац, пиштољ ”ЦЗ” калибра 7,65 мм и 50 комада метака”, саопштила је ПУ Бањалука.

Грујић прошле године осуђен због 27 килограма марихуане

Грујић је у јулу прошле године ухапшен у акцији ”Инсајдер” када је пронађено и заплијењено 27 килограма марихуане. Заједно с њим ухапшен је Станивој Жутић. Обојица су с тужилаштвом склопили споразум о признању кривице на основу којег је Грујић осуђен на четири, а Жутић на три године затвора. Након тога им је укинут притвор и још нису упућени на издржавање казне.

Хапшење Грујића усљедило је само три мјесеца након што је пуштен из притвора, који му је одређен због сумње да је као помагач учествовао у убиству Дејана Костића Деле у јануару 2025. године.

