Бијељинац на свадби ошамарио снаху и нокаутирао брата

17.04.2026 11:12

Основни суд у Бијељини потврдио је оптужницу против А.А. из Бијељине јер је на свадби ошамарио своју снаху З.М, а потом је ”нокаутирао” брата Д.Б. ударивши га шаком у главу.

ОЈТ Бијељина оптуженом А.А. на терет ставља да је починио кривично дјело насиље у породици.

У оптужници се наводи да се све одиграло 10. јуна 2023. године у дворишту породичне куће гдје је Р.А. организовала свадбу за своју унуку А.Е.

Од ударца пала на кољена

”Примјеном насиља оптужени је угрозио тјелесни интегритет чланова своје породице тако што је физички напао снаху З.М. ударивши је отвореном шаком у главу. Од ударца она је пала и задобила лаке повреде поткољенице и кољена”, наводи се у оптужници.

Пријети му до три године затвора

Оптужени се ту није заставио и потом је напао свог брата Д.Б, с којим је прије тога имао препирку.

”Брата је затвореном шаком ударио у главу, усљед чега је Д.Б. пао на тло. Задобио је лаке повреде и то усне, као и подлив чеоно-тјемене регије”, наводи се у оптужници.

Уколико се докаже кривица Бијељинцу пријети новчана или казна до три године затвора.

