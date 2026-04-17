Покушао подмитити полицију, па завршио иза решетака

Припадници Полицијске управе Добој лишили су слободе лице иницијала С.Р. из Дервенте због сумње да је полицијским службеницима понудио мито како би избјегао казну за саобраћајни прекршај.
Покушај подмићивања догодио се јуче, шеснаестог априла, око дванест часова и десет минута. Како се наводи у саопштењу, полиција је зауставила аутомобил марке "Бе-ем-ве" којим је управљао С.Р. ради редовне контроле.
"Осумњичени је током контроле полицијским службеницима понудио новац, који је потом оставио у службеном аутомобилу. Његова намјера је била да возачи одустану од службене радње санкционисања прекршаја из области Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ", појашњавају из Полицијске управе Добој.
Након комплетирања и документовања предмета, против С.Р. ће Републичком јавном тужилаштву у Бањалуци бити достављен извјештај о извршеном кривичном дјелу.
