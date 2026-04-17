Дојава о постављеним бомбама у школама

АТВ
17.04.2026 09:22

Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

На адресе више институција и новинарских редакција стигла је дојава о постављеним бомбама.

У маилу се наводи да су бомбе постављене у школама у Зеници, а пријети се и ликвидацијом једној запосленој у МУП-у КС.

Полицијски службеници су на терену, а у Зеници ће се радити контрадиверзиони прегледи школа.

Дојаве су стигле путем е-маила.

Подсјећамо, јуче су дојаве о бомбама стигле у два сарајевска тржна центра, а оне су се испоставиле лажним.

(Аваз)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

