Ватерполиста оптужен за језиво злостављање

АТВ
17.04.2026 09:14

Ватерполиста оптужен за језиво злостављање
Фото: Pixabay

Америчка јавност шокирана је тешким скандалом након подношења тужбе против младог ватерполисте Луке ван дер Вуда, који се терети за наводно вишегодишње сексуално злостављање саиграча.

Према наводима из тужбе, инциденти су се дешавали током неколико година у елитној школи „Харвард Вестлејк“ у Лос Анђелесу, једној од најпознатијих спортских и образовних институција у Сједињеним Америчким Државама.

У тужби се детаљно наводи да су се напади одвијали на више локација, укључујући базен, свлачионице и тушеве. Жртва тврди да је у више наврата била изложена бруталном злостављању, док су надлежни остали нијеми на његове вапаје.

Додатну тежину случају даје навод да су тренери и управа школе били упознати са дешавањима, али да нису адекватно реаговали. У документима се истиче да су одговорна лица свјесно „окретала главу на другу страну“, чиме је, како се тврди, омогућено систематско прикривање инцидената унутар ове престижне установе.

Шокантан је и податак да је исти спортиста раније већ био хапшен и кажњаван због сексуалног напада, што је отворило озбиљна питања о пропустима у контроли и надзору унутар школског спортског система.

Истрага о овом случају је у току, а очекује се да ће правосудни органи Сједињених Америчких Држава ускоро донијети коначан епилог.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

