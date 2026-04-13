Џудо камп у Требињу окупио таленте из региона

Аутор:

Бојан Носовић
13.04.2026 20:00

Фото: ATV

Џудо потезима од најбољих ових дана се учи 120 младих талената из цијелог региона. У Граду Сунца је одржан Џудо камп који је доказ да је овај спорт све популарнији.

Александар Кукољ један од најбољих џудиста Европе несебично је будућим првацима дијелио своје знање. Кукољ је након Токија и Лондона стигао на камп у Требиње.

"Младих талената има итекако и џудо је у вртоглавој експанзији на Балкану, у Србији у Београду гдје сам и лично свједок и кроз свој Клуб и кроз клубове у окружењу. Нисам први пут у Херцеговини, у Требињу сам био много путa", рекао је Кукољ.

Требиње је увијек било расадник добрих џудиста кажу из Клуба Херцеговина који је и организатор овог кампа. Задовољни су јер је камп оправдао сва очекивања.

"Довели смо њега овдје као великог џудисту, да показује нашој деци да подигнемо џудо на степеницу више да наша деца иду његовим стопама и да ми у Херцеговини ако Бог да у неком наредном периоду заблистамо на европској сцени да имамо макар неку европску медаљу. Имамо ли талената? Талената не фали сигурно, Херцеговина је увијек била позната што се тога тиче", поручио је Мргуд Вучковић из Џудо клуба Херцеговина.

У суботу је одржан и први џудо турнир Херцеговина, учешће је узело 310 учесника из 25 клубова и 4 државе. Титулу најбољег је понио Џудо Клуб Гацко.

Прочитајте више

Два пара у хороскопу који се лудо воле, али су токсични једно за друго

Љубав и секс

Два пара у хороскопу који се лудо воле, али су токсични једно за друго

2 мј

0
Тенисерка повећала груди: "Нисам ставила ништа 'лудо', нисмо роботи"

Сцена

Тенисерка повећала груди: "Нисам ставила ништа 'лудо', нисмо роботи"

5 мј

0
Ко је овдје крив?! Невјероватан снимак с кациге мотора, је л' ово мајсторство, или лудост

Србија

Ко је овдје крив?! Невјероватан снимак с кациге мотора, је л' ово мајсторство, или лудост

6 мј

0
Венс критиковао Бајденову администрацију: То што су урадили је лудост

Свијет

Венс критиковао Бајденову администрацију: То што су урадили је лудост

10 мј

0

Више из рубрике

Боксер Вељко Ражнатовић

Остали спортови

Вељко Ражнатовић договорио најтежу борбу у каријери: Чека га страшан нокаутер

4 ч

0
Душан Максић, џудо судија из Бањалуке

Остали спортови

Судија из Бањалуке Душан Максић дијели правду на Европском купу у Италији

1 д

0
Србија савладала Холандију, али је опет у тешкој ситуацији

Остали спортови

Србија савладала Холандију, али је опет у тешкој ситуацији

2 д

0
Борчевим рукометним великанима у Бањалуци приређена величанствена навијачка прослава 50. годишњице од европске титуле

Остали спортови

РК Борац обиљежио вриједан јубилеј: 50 година од освајања титуле шампиона Европе

2 д

0

