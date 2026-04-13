Џудо камп у Требињу окупио таленте из региона

Аутор:Бојан Носовић
Џудо потезима од најбољих ових дана се учи 120 младих талената из цијелог региона. У Граду Сунца је одржан Џудо камп који је доказ да је овај спорт све популарнији.
Александар Кукољ један од најбољих џудиста Европе несебично је будућим првацима дијелио своје знање. Кукољ је након Токија и Лондона стигао на камп у Требиње.
"Младих талената има итекако и џудо је у вртоглавој експанзији на Балкану, у Србији у Београду гдје сам и лично свједок и кроз свој Клуб и кроз клубове у окружењу. Нисам први пут у Херцеговини, у Требињу сам био много путa", рекао је Кукољ.
Требиње је увијек било расадник добрих џудиста кажу из Клуба Херцеговина који је и организатор овог кампа. Задовољни су јер је камп оправдао сва очекивања.
"Довели смо њега овдје као великог џудисту, да показује нашој деци да подигнемо џудо на степеницу више да наша деца иду његовим стопама и да ми у Херцеговини ако Бог да у неком наредном периоду заблистамо на европској сцени да имамо макар неку европску медаљу. Имамо ли талената? Талената не фали сигурно, Херцеговина је увијек била позната што се тога тиче", поручио је Мргуд Вучковић из Џудо клуба Херцеговина.
У суботу је одржан и први џудо турнир Херцеговина, учешће је узело 310 учесника из 25 клубова и 4 државе. Титулу најбољег је понио Џудо Клуб Гацко.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
