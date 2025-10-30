Тенисерка повећала груди: "Нисам ставила ништа 'лудо', нисмо роботи"

Извор:
Француска тенисерка Осеан Додан (28) нашла се у центру пажње свјетских медија након што је открила да је током паузе у каријери урадила естетску операцију повећања груди.
Додан, која је тренутно ван свјетског тениског врха (477. на WTA листи), направила је паузу крајем 2024. године због проблема с унутрашњим ухом који је мучио годинама.
На терен се вратила у септембру 2025. на мањем турниру у Ремсу, али је убрзо скренула пажњу из разлога који са тенисом имају мало везе.
У интервјуу за француске медије признала је да је током одсуства урадила естетску интервенцију, чиме је постала прва активна тенисерка која је то јавно открила.
"Знала сам да ће се о томе причати јер у тенису то нико раније није урадио", рекла је Додан за "Дејли мејл", "Али мени то није ништа посебно. То су само груди. Људи у обичном животу то раде стално, па не видим зашто би нас спортисте судили због тога".
La joueuse de tennis Océane Dodin est vraiment renversante 😍🥵🔥 pic.twitter.com/2jO3YfJMUX— AnimatricesTV&celebs (@Animatricestv) August 10, 2025
На питање да ли ће јој нова операција сметати у игри, Додан се насмијала.
"Наравно да могу да играм. Нисам ставила ништа ‘лудо’. Има тенисерки са већим грудима од мојих, само што су моје вјештачке".
Додан је истакла да јој је одлука донијела већу самоувјереност и да жели да покаже како и спортисти имају право на приватни живот: "Нисмо роботи, већ обични људи са својим жељама и несигурностима".
Након дуже паузе, Додан је поново почела да ниже побједе на домаћим теренима, а циљ јој је повратак међу сто најбољих тенисерки свијета и, како каже, "да буде здрава и срећна – и да ужива у сваком тренутку".
