Синер преко Зверева до трофеја у Бечу

26.10.2025

17:12

Синер преко Зверева до трофеја у Бечу
Фото: Tanjug

Јаник Синер освојио је АТП турнир у Бечу.

Италијански тенисер је данас у финалу побиједио Нијемца Александра Зверева 3:6, 6:3, 7:5.

Меч је трајао два сата и 29 минута. Синер је други тенисер свијета, док се Зверев налази на трећем мјесту АТП листе. Ово је био осми међусобни дуел италијанског и њемачког тенисера, а четврти тријумф Синера.

Италијан је побједом на турниру у главном граду Аустрије стигао до 22. титуле у каријери, а четврте у овој години. Зверев је у каријери освојио 24 АТП трофеја.

АТП турнир у Бечу се играо за наградни фонд од 2.736.875 евра, преносе Независне.

Јаник Синер

tenis

