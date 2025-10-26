Синер преко Зверева до трофеја у Бечу

26.10.2025
17:12
Коментари:0
Јаник Синер освојио је АТП турнир у Бечу.
Италијански тенисер је данас у финалу побиједио Нијемца Александра Зверева 3:6, 6:3, 7:5.
Меч је трајао два сата и 29 минута. Синер је други тенисер свијета, док се Зверев налази на трећем мјесту АТП листе. Ово је био осми међусобни дуел италијанског и њемачког тенисера, а четврти тријумф Синера.
Италијан је побједом на турниру у главном граду Аустрије стигао до 22. титуле у каријери, а четврте у овој години. Зверев је у каријери освојио 24 АТП трофеја.
АТП турнир у Бечу се играо за наградни фонд од 2.736.875 евра, преносе Независне.
Најновије
Најчитаније
19
20
19
17
19
16
19
10
19
08
Тренутно на програму