Синер први финалиста АТП турнира у Бечу

Извор:
Танјуг
25.10.2025
17:20
Италијански тенисер Јаник Синер пласирао се у финале АТП турнира у Бечу, пошто је данас у полуфиналу победио Аустралијанца Алекса де Минора резултатом 6:3, 6:4.
Меч је трајао сат и 29 минута. Синер је други тенисер света, док је Де Минор седми на АТП листи.
Италијански тенисер је без већих проблема савладао Де Минора и тако други пут изборио пласман у финале турнира у Бечу, који је освојио 2023. године.
Ово је била 12. победа за Синера у исто толико мечева против Де Минора.
Синер ће у финалу играти против победника дуела између Немца Александра Зверева и Италијана Лоренца Музетија.
АТП турнир у Бечу игра се за наградни фонд од 2.736.875 евра.
