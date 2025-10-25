Logo

Синер први финалиста АТП турнира у Бечу

Танјуг

25.10.2025

17:20

Фото: Tanjug

Италијански тенисер Јаник Синер пласирао се у финале АТП турнира у Бечу, пошто је данас у полуфиналу победио Аустралијанца Алекса де Минора резултатом 6:3, 6:4.

Меч је трајао сат и 29 минута. Синер је други тенисер света, док је Де Минор седми на АТП листи.

Италијански тенисер је без већих проблема савладао Де Минора и тако други пут изборио пласман у финале турнира у Бечу, који је освојио 2023. године.

ILU-ARHEOLOG-170925

Наука и технологија

У Кини откривена 52 фосила џиновских панди

Ово је била 12. победа за Синера у исто толико мечева против Де Минора.

Синер ће у финалу играти против победника дуела између Немца Александра Зверева и Италијана Лоренца Музетија.

АТП турнир у Бечу игра се за наградни фонд од 2.736.875 евра.

Јаник Синер

