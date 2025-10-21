Logo

Ђоковић и Роналдо пију кафу на балкону хотела: Португалац му је велика инспирација

21.10.2025

10:10

Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Новак Ђоковић и Кристијано Роналдо су одлучили да се састану у Ријаду и да попричају о многим стварима.

О чему тачно? Па, то је остала тајна. Наиме, неколико пута је Ђоковић говорио како му је португалски фудбалер инспирација.

Жели да буде дуговјечан баш као и он који и са 40 година и даље игра феноменално (уосталом, најплаћенији је спортиста планете). Њих двојица су са тимовима сели за два стола и кришом су фотографисани са висине.

Занимљиво да су сви пили воду или кафу, те да је Ђоковић само два дана прије тога бираним ријечима говорио о Роналду.

тенис

Тенис

Тенисер дигао глас и упутио захтјев АТП-у: ''Хитно да мијењате такмичарски календар''

''Заиста желим да видим колико далеко могу да стигнем. Ако видите све свјетске спортове, Леброн Џејмс је и даље јак, има 40 година, Кристијано Роналдо, Том Брејди су играли до 40. године, то је невјероватно. Они ме инспиришу'', поручио је српски тенисер.

Не само то, већ очекује велике промјене.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић задржао пето мјесто на АТП листи

''У наредних неколико година тенис је спорт који се може значајно трансформисати и желим да будем дио те промјене. Желим да још будем на терену када подмладимо наш спорт и поставимо нову платформу која ће трајати деценијама које долазе'', каже Ђоковић.

Подсјетимо, заједно су тренирали и јула 2020. године када су се силно забавили, пише Телеграф.

