Новак Ђоковић открио да ли планира да се пензионише

16.10.2025

22:47

Новак Ђоковић, осмина финала турнира у Шангају
Фото: Tanjug/P Photo/Andy Wong

Српски тенисер Новак Ђоковић рекао је да не планира да се пензионише и да жели да буде дио будућности тениса који се развија и мијења.

Ђоковић, 24-струки освајач гренд слем титула, као примјер дуговјечности у спорту и инспирације да настави да игра навео је НБА легенду Леброна Џејмса, бившег НФЛ играча Тома Брејдија и ветерана фудбала Кристијана Роналда.

Посљедњу гренд слем побједу Ђоковић је остварио 2023. године, али не показује знаке успоравања, пошто је ове године стигао до полуфинала сва четири гренд слема и тренутно је пети на свијету.

"Дуговечност је једна од мојих највећих мотивација. Заиста желим да видим колико далеко могу да идем, рекао је Ђоковић на "Џој форуму" у Ријаду.

Он је додао да жели да буде дио будућности тениса који се развија, преносе агенције.

"Осећам да је тенис спорт који ће бити веома трансформисан. Желим да будем део те промене", рекао је Ђоковић.

Ђоковић је ове године у Женеви освојио своју 100. титулу у каријери.

Новак Ђоковић

tenis

Пензија

