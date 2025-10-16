Ђоковић поражен од Синера

16.10.2025
21:43
Коментари:0
Српски тенисер Новак Ђоковић поражен је вечерас у полуфиналу егзибиционог турнира "Слем шест краљева" у Ријаду од Италијана Јаника Синера резултатом 6:4, 6:2.
Меч је трајао 63 минута, а Ђоковић је седми пут у низу поражен од Италијана.
Синеру је у првом сету један брејк био довољан да поведе, док је тријумф осигурао са два брејка у другом сету.
Италијан ће у финалу играти против Шпанца Карлоса Алкараза, који је претходно савладао Американца Тејлора Фрица 6:4, 6:2.
