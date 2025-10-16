Новак одржао инспиративан говор на панелу: "Отац је ставио 10$ на сто и рекао - то је све што имамо"

16.10.2025
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић одржао је инспиративан говор на једном од панела гдје је поред њега био и легендарни Шакил О'Нил, гдје је причао о својој каријери и најтежим моментима са почетка каријере, о којима је већ неколико пута причао.
Ипак, подијелио је ову причу и у Ријаду пред наступ на Слему "шест краљева", гдје ће од 20.00 одмјерити снаге са Јаником Синером у полуфиналу.
''Селам алејкум и шукран. Заиста ми је задовољство што сам са вама овдје. Слушао сам шта је Шек причао и слажем се са њим. Морате имати неког на кога се угледате, ја сам у мојој земљи имао три спортске величине и идола на које сам се угледао, порастао сам на планини. Тамо смо проводили већину времена, ту је био ресторан са којим је мој отац хранио породицу. Алберто Томба, на њега сам се угледао, онда Пит Сампрас у тенису и наравно Мајкл Џордан на кога сам се угледао. Мој отац у првом дијелу мог живота више вјеровао у мене и моје способности, ко ћу постати. Када кажемо да ћу постати најбољи на свијету, без икакве традиције за тенис у нашој земљи, подсмијавали су нам се и у нашој земљи и глобално'', рекао је Новак.
''Заиста осјећам да сам примјер да је све могуће, дошао сам из ратом разорене земље, мој отац је спустио 10 долара у то вријеме на сто, када сам имао 12 година и рекао мојој мајци и моја два брата да је ово све што имамо да пролазимо кроз други рат у нашим животима у то вријеме и рекао је да смо под санкцијама и ембаргом, и да, ако заиста желим да играм овако скуп индивидуални спорт, да морам да иступим сам. Морао сам да сазрим много раније, тада сам имао 12 година. Разумио сам поруку да морам да будем други отац у кући мојој млађој браћи'', казао је он.
''Осјећао сам да сам рано стасао, да ме је то ојачало, да разумијем шта је дисциплина, помогло ми је да схватим ко сам. Када сам почео да путујем са тенисом, прескакао сам турнире јер нисмо имали пара да финансирамо то. Битно је бити окружен људима који знају, који су се исказали. Гледао сам све спортове као мали, слушао сам класичну музику, некад нисам ни знао шта је то све, то је био мој пут, те фундементале су биле ту како бих успио да урадим све ово што јесам.
- То је твоја прича. Да постанеш оно што јеси, моје посебне ријечи од Фридриха Ничеа. Потребна је едукација и то се осликава и на тенис. Првих три до пет година након пензионисања има доста развода, банкротирања, депресије, менталних проблема... Морате се више везати за свој посао, у свој брендинг, у оно што представљате, да знате шта се дешава. У тимским спортовима је све то уређено, али те не припрема за нешто што слиједи послије каријере.
''Главни фокус ми је да знам ко сам, да будем искрен према томе. Адаптирам се на свијет, да се мијешам са разним културама и традицијама, како да стварамо мостове, не да их рушимо. На крају дана увијек мораш да знаш ко си. Инвестирати у себе. Покушавао сам неко вријеме у својој каријери да будем неко ко нисам, да се прилагодим. Знате, долазим из источне Европе, није толико развијено као на западу у вези спорта. Долазим из Србије, тада је била лоша репутација, а ја сам ту као тинеџејер са пасошом Србије и људи који окрећу главу од мене. Но, захвалан сам, јер ми је то подебљало кожу, био сам поносан шта представљам, морате да играте игру на дуже стазе, то је оно што остаје'', завршио је Новак овако своје излагање.
