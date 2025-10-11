Logo

Најтежи му нанио Србин: Најгори порази Новака Ђоковића

Новак Ђоковић на турниру у Шангају
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Новак Ђоковић је заустављен у полуфиналу Мастерса у Шангају од Валентана Вашероа, човјека који је 204. тенисер свијета.

Но, није ово најниже рангирани играч који је на озбиљном турниру нашкодио највећем свих времена.

Вашеро је трећи на тој листи, а након библијског продора у Кини, биће члан Топ 100.

У првих шест се нашао Хуан Мартин Дел Потро који је са 141. позиције елиминисао Новака са Олимпијских игара. То се може сматрати класичном мином, јер се за Делпов квалитет зна, само је излазио из повреде и покушавао да се врати на праву стазу.

Виктор Троицки је на петој позицији и он је са 176. мјеста АТП листе славио у Умагу 2007. године са 2:1 у сетовима.

Годину дана раније га је у Барселони избавио Данијел Химено Травер са 178. мјеста.

Е, онда наилази најсвјежији Вашеро, да би други на овој неславној листи такође ове сезоне направио подвиг - Рајли Опелка.

Високи Американац је такође био у мисији повратка старе славе, па је у Бризбејну забиљежио тријумф против Ђоковића.

Најниже рангирани тенисер који је елиминисао Ђоковића на великом турниру јесте Филип Крајиновић.

Прије тачно 15 година је сада већ пензионисани Филип успио у Београду да добије сет са 6:4, а онда му је Новак предао, а све се то догађало док је Крајиновић био 319. на планети.

Иако меч није завршен, води се у статистици као сусрет у којем је Ђоковић поражен од најниже рангираног играча.

Ипак, Ђоковић је патио током читавог турнира у Шангају, а борбу против Вашероа је водио и са болом у лијевом куку због којег је звао физија чак четири пута, пише "Телеграф".

Остаје жал због тога што је био јако близу 101. АТП титули, али биће времена и за то.

