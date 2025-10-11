Logo

Валентин Вашеро срушио Ђоковића па изјавом одушевио Србе

11.10.2025

13:15

Валентин Вашеро, тенисер из Монака
Велико изненађење догодило се у полуфиналу Мастерса у Шангају, пошто је Новак Ђоковић поражен од Валентана Вашероа из Монака 6:3, 6:4.

Ово је најтежи пораз Нолета на турнирима из двије највеће категорије, пошто је Вашеро 204. на свијету.

Након меча, Вашеро је у пристојној изјави истакао колико му је невјероватно што је уопште био са друге стране терена против Новака, а камоли да је побиједио.

"Не могу да вјерујем, још увијек нисам схватио. Ово је лудо, то је добра ријеч. Само бити на другом крају терена је велико искуство. На овом мечу сам много научио од њега и чак од себе, имам много тога да дам. Не би много људи наставило овдје, врло је цијењен овдје. Освојио је четири пута титулу, мало сам се изгубио у свим његовим титулама... Невјероватно искуство, вечерас ћу да уживам, а сутра мислити о финалу", рекао је Валентан Вашеро, преноси "Телеграф".

Њега у финалу очекује дуел против бољег из сусрета Данила Медеведева и Артура Риндеркнеша.

Валентин Вашеро

Новак Ђоковић

Šangaj

Masters u Šangaju

