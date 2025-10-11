Валентин Вашеро срушио Ђоковића па изјавом одушевио Србе

Извор:
Велико изненађење догодило се у полуфиналу Мастерса у Шангају, пошто је Новак Ђоковић поражен од Валентана Вашероа из Монака 6:3, 6:4.
Ово је најтежи пораз Нолета на турнирима из двије највеће категорије, пошто је Вашеро 204. на свијету.
Након меча, Вашеро је у пристојној изјави истакао колико му је невјероватно што је уопште био са друге стране терена против Новака, а камоли да је побиједио.
"Не могу да вјерујем, још увијек нисам схватио. Ово је лудо, то је добра ријеч. Само бити на другом крају терена је велико искуство. На овом мечу сам много научио од њега и чак од себе, имам много тога да дам. Не би много људи наставило овдје, врло је цијењен овдје. Освојио је четири пута титулу, мало сам се изгубио у свим његовим титулама... Невјероватно искуство, вечерас ћу да уживам, а сутра мислити о финалу", рекао је Валентан Вашеро, преноси "Телеграф".
Њега у финалу очекује дуел против бољег из сусрета Данила Медеведева и Артура Риндеркнеша.
"Just to be on the other side of the court was an unbelievable experience" 🔊— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025
A moment Valentin Vacherot won't be forgetting in a hurry 😍#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/sI6FQgquyg
