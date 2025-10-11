Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића

Извор:
Успио је Новак Ђоковић да се домогне полуфинала Мастерса у Шангају, али је тамо заустављен од највеће сензације турнира - момка именом Валентин Вашеро.
Валентин Вашеро – момак поријеклом из Монака је тренутно 204. тенисер свијета, приредио је сензацију и постао најниже рангирани играч у посљедњих 26 година који је стигао до полуфинала једног Мастерс 1000 турнира!
Сада је направио и корак даље те срушио великог Новака Ђоковића и бориће се за титулу.
Момак који је на турнир дошао као алтернатива у квалификацијама, у тениску историју је већ ушао побједом над 11. играчем свијета Холгером Рунеом резултатом 2:1.
Овим тријумфом Вашеро је постао први тенисер из Монака који је икада стигао до полуфинала АТП турнира, а да ствар буде још луђа – у Шангају је већ савладао чак четворицу играча из Топ 32, укључујући Александра Бублика, Томаса Махача и Талона Грикспора.
"Не могу да вјерујем. Дошао сам овдје као резерва, нисам био сигуран ни да ћу играти квалификације. Свака побједа ми је значила, али ова... Ово је остварење сна", рекао је пресрећни Вашеро послије меча.
Вашеро је, иначе, најниже рангирани тенисер који је стигао до полуфинала Мастерса још од 1999. године, када је Американац Крис Вудраф то успио као 555. на свијету у Индијан Велсу.
Тиме је Вашеро постао други најниже рангирани играч у историји АТП Мастерс турнира који је догурао до ове фазе такмичења – и обезбиједио себи улазак у Топ 100 први пут у каријери.
На Грен слемовима, Вашеро је учествовао само 2024. године – у првом колу Ролан Гароса. На осталима је играо квалификације.
Такође, у вези је са Емили Снидер, једном од најатрактивнијих дјевојака или жена на Туру. Нема сумње да ће њена популарност и те како порасти послије овог резултата Вашероа.
