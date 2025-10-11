Logo

Ђоковић на корак до финала

Танјуг

11.10.2025

10:10

Фото: Танјуг/АП

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће данас од 10.30 часова против Валентина Вашероа из Монака у полуфиналу Мастерса у Шангају.

Ђоковић је пети тенисер свијета, док се Вашеро налази на 204. мјесту АТП листе. Ђоковић и Вашеро до сада се нису састајали.

У другом полуфиналу од 13 часова играће Рус Данил Медведјев и Француз Артур Риндеркнеш.

Мастерс у Шангају игра се за наградни фонд од 9.196.000 долара.

Новак Ђоковић

