Ђоковић на корак до финала

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће данас од 10.30 часова против Валентина Вашероа из Монака у полуфиналу Мастерса у Шангају.
Ђоковић је пети тенисер свијета, док се Вашеро налази на 204. мјесту АТП листе. Ђоковић и Вашеро до сада се нису састајали.
У другом полуфиналу од 13 часова играће Рус Данил Медведјев и Француз Артур Риндеркнеш.
Мастерс у Шангају игра се за наградни фонд од 9.196.000 долара.
