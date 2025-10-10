Logo

Сабаленка оголила душу о односу са Ђоковићем​: Волим то

10.10.2025

22:45

Сабаленка оголила душу о односу са Ђоковићем​: Волим то

Пренијели су медији у току дана, Бјелорускиња Арина Сабаленка је изборила пласман у полуфинале турнира у Вухану, побједом над Еленом Рибакином из Казахстана, а послије тог меча одржала је занимљиву прес конференцију.

Новинари су је упитали и о пријатељству са Новаком Ђоковићем и његовом супругом и шалама које једно другом приређују на турнирима.

Фенербахче-Црвена звезда

Кошарка

Црвена звезда уз драму покорила Истанбул

“Волим да се дружим са Новаком. Увијек је спреман да подијели добар савјет. Неколико пута смо тренирали, било је сјајно на терену. Умије да се шали и кад вјежбамо, скоро сваки поен против мене славио је у свом стилу".

Додала је:

“Надам се да сам била добар спаринг партнер. Уосталом, кад видим његове партије и резултате у Шангају слободно могу да кажем да јесам. Уколико освоји титулу то ће бити захваљујући мени”, насмијала се Арина.

Дружили су се и током одмора у Грчкој.

Макрон-Генерална скупштина УН

Свијет

Свашта: Ово је Макронов шести премијер у 2 године

“Били смо на вечери у Грчкој, Јелена је фантастична особа. Баш смо се лијепо провели”, додала је Сабаленка која ће у полуфиналу играти против шесте тенисерке свијета Американке Џесике Пегуле, наводе “Спортске”.

