Њемачка шаље Украјини оружје - откривено и како ће га наплатити

Фото: Tanjug / AP

Њемачки одбрамбени гигант Рајнметал ће испоручити Украјини додатне системе противваздушне одбране Скајренџер 35, а који ће бити плаћени средствима од продаје замрзнуте имовине руских тајкуна у земљама Европске уније.

Уговор ће бити реализиран између компаније Рајнметал и једне од европских влада која ће учествовати у набавци система противваздушне одбране типа Скајренџер.

"Захвални смо на повјерењу које нам је Украјина указала. Такође захваљујемо једној од чланица ЕУ на подршци, која наглашава наше континуиране напоре да подржимо Украјину“, рекао је извршни директор компаније Армин Папергер.

Главница набавке ће бити исплаћена замрзнутом имовином руских тајкуна у земљама Европске уније, чиме ће започети дуго најављивани процес продаје замрзуте имовине руских тајкуна како би се Украјинцима осигурала најпотребнија оружја.

Најава о набавци система Скајренџер долази у тренутку док руска војска интензивира ноћне нападе на украјинске градове.

