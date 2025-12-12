Извор:
Стил Курир
12.12.2025
11:49

Божићни пост је у току и сматра се једним од најригорознијих периода у црквеном календару.
Поред одрицања од одређене хране, овај пост подразумијева и уздржавање од тјелесних задовољстава, укључујући и интимне односе.
Многи вјерници се питају да ли је гријех имати интимне односе током поста и како се понашати у овим ситуацијама?
Драшко Ђеновић, вјерски аналитичар, подсјећа да пост није само физичко уздржавање, већ и духовно прочишћење.
Интимни односи током поста нису строго забрањени, али се препоручује да се у овим случајевима тражи благослов од свештеника.
Вјерници који осјећају потребу за духовним савјетом и подршком могу разговарати са својим парохом.
"Ако се не можете у потпуности уздржати, најбоље је потражити духовни савјет и благослов, како би ваше поступке пратила духовна пажња", савјетује Ђеновић.
Апостол Павле у својим посланицама истиче свјетост брачног односа.
Према његовом учењу, супружници кроз брак постају једно тијело, а интимни односи унутар брачне заједнице нису грешни, већ свети.
Ипак, у периодима поста, нарочито пред причешће, препоручује се уздржавање од свих тјелесних уживања како би се вјерници духовно припремили, преноси "Стил".
"Брачна заједница је света, али у вријеме поста вјерници треба да се фокусирају на молитву и духовни раст", објашњава Ђеновић.
Свештеници посебно наглашавају значај Бадњег дана и Великог петка.
Током тих дана, вјерници би требало да се уздрже од тјелесних задовољстава, укључујући интимне односе, како би се усмјерили на молитву, интроспективно размишљање и припрему за причешће.
Пост представља прилику за духовни раст и јачање вјере. Иако пракса може варирати међу појединцима, кључно је да свако пронађе свој пут ка прочишћењу и оснаживању духовног живота, у складу са личним увјерењима и потребама.
"Пост није само одрицање од хране, већ и прилика да се обнови унутрашњи мир и успостави дубља веза са Богом", закључује Ђеновић.
