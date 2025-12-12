Logo
Large banner

Да ли је гријех имати интимне односе током поста

Извор:

Стил Курир

12.12.2025

11:49

Коментари:

0
Риба посна трпеза
Фото: Valeria Boltneva/Pexels

Божићни пост је у току и сматра се једним од најригорознијих периода у црквеном календару.

Поред одрицања од одређене хране, овај пост подразумијева и уздржавање од тјелесних задовољстава, укључујући и интимне односе.

аца лукас

Градови и општине

Отказан још један концерт Аце Лукаса у Српској

Многи вјерници се питају да ли је гријех имати интимне односе током поста и како се понашати у овим ситуацијама?

Одрицање и благослов

Драшко Ђеновић, вјерски аналитичар, подсјећа да пост није само физичко уздржавање, већ и духовно прочишћење.

Интимни односи током поста нису строго забрањени, али се препоручује да се у овим случајевима тражи благослов од свештеника.

Вјерници који осјећају потребу за духовним савјетом и подршком могу разговарати са својим парохом.

"Ако се не можете у потпуности уздржати, најбоље је потражити духовни савјет и благослов, како би ваше поступке пратила духовна пажња", савјетује Ђеновић.

Учење апостола Павла о браку и интимности

Апостол Павле у својим посланицама истиче свјетост брачног односа.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Сукоб у Украјини може да ескалира у трећи свјетски рат

Према његовом учењу, супружници кроз брак постају једно тијело, а интимни односи унутар брачне заједнице нису грешни, већ свети.

Ипак, у периодима поста, нарочито пред причешће, препоручује се уздржавање од свих тјелесних уживања како би се вјерници духовно припремили, преноси "Стил".

"Брачна заједница је света, али у вријеме поста вјерници треба да се фокусирају на молитву и духовни раст", објашњава Ђеновић.

Пост као вријеме интроспективног чишћења

Свештеници посебно наглашавају значај Бадњег дана и Великог петка.

vesna zmijanac

Сцена

Проговориле комшије Весне Змијанац: ''Сама себе ће да уништи''

Током тих дана, вјерници би требало да се уздрже од тјелесних задовољстава, укључујући интимне односе, како би се усмјерили на молитву, интроспективно размишљање и припрему за причешће.

Пост представља прилику за духовни раст и јачање вјере. Иако пракса може варирати међу појединцима, кључно је да свако пронађе свој пут ка прочишћењу и оснаживању духовног живота, у складу са личним увјерењима и потребама.

"Пост није само одрицање од хране, већ и прилика да се обнови унутрашњи мир и успостави дубља веза са Богом", закључује Ђеновић.

Подијели:

Тагови:

post

Božićni post

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гд‌је и како замијенити повучене новчанице након 31. децембра 2025.

Друштво

Гд‌је и како замијенити повучене новчанице након 31. децембра 2025.

40 мин

0
Ево како је бањалучка банка преварена за 71.000 марака

Хроника

Ево како је бањалучка банка преварена за 71.000 марака

41 мин

0
Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Економија

Познате нове цијене горива

44 мин

0
Психолог тврди да двије ствари треба прећутати у браку

Љубав и секс

Психолог тврди да двије ствари треба прећутати у браку

1 ч

0

Више из рубрике

Датум рођења открива хоћете ли бити богати: Је ли ваш на попису?

Занимљивости

Датум рођења открива хоћете ли бити богати: Је ли ваш на попису?

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ова 3 знака ће живјети као краљеви наредне године: Испуниће им се све жеље

1 ч

0
Психолози тврде да овај детаљ говори више о вама него што мислите

Занимљивости

Психолози тврде да овај детаљ говори више о вама него што мислите

2 ч

0
Ових шест датума рођења доносе финансијски успјех

Занимљивости

Ових шест датума рођења доносе финансијски успјех

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

22

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

12

20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

12

09

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

12

06

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

12

06

Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner