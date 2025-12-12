Психолози тврде да овај детаљ говори више о вама него што мислите

Извор:
Она
12.12.2025
09:50
Коментари:0
Да ли сте икада обратили пажњу гдје се налази Ваш телефон док разговарате са неким кога волите? Не док звони, не док вибрира, већ док мирно лежи на столу, поред тањира, шоље кафе или наслоњен уз Вашу руку. Тај мали, готово непримјетан гест, према психолошким тумачењима, носи много снажнију поруку него што се на први поглед чини.
Иако дјелује безазлено, присутан телефон у простору разговора шаље тиху, али јасну поруку - да Ваша пажња није у потпуности ту. Чак и када не посежете за њим, сама његова видљивост сугерише да постоји нешто споља, нешто потенцијално важније, што у сваком тренутку може да прекине садашњи тренутак.
Психолози објашњавају да људски мозак не реагује само на акције, већ и на потенцијалне дистракције. Када је телефон испред Вас, Ваша пажња је, макар подсвјесно, подељена. То не значи да не слушате саговорника, већ да нисте у потпуности присутни.
Особа са друге стране то осјећа. Не нужно свјесно, али довољно да се јави утисак да разговор може бити прекинут у сваком тренутку - поруком, обавјештењем, позивом. Управо та могућност прекида нарушава осећај блискости и сигурности у комуникацији.
На ову тему често говори Сајмон Синек, британско-амерички аутор и мотивациони говорник, познат по концепту „Започни са зашто“. Иако га многи погрешно сматрају психологом, Синек се годинама бави проучавањем људске мотивације, повјерења и социјалне динамике, посебно у односима и лидерству.
„Права суштина повезаности није у томе да чујете нечије ријечи, већ да се особа осјећа саслушано. А то захтијева наше неподијељено присуство“, објашњава Синек.
Градови и општине
Полиција подсјећа грађане: Рок је 31. децембар
Другим ријечима, није проблем у самом телефону, већ у поруци коју његово присуство шаље - да нисмо спремни да у потпуности будемо ту за особу испред себе.
Зашто окретање телефона екраном надоле није довољно
Многи мисле да су ријешили проблем тако што телефон окрену екраном надоље. Међутим, психолози тврде да то није суштинска промена. Искушење и даље постоји, као и свијест да је уређај на дохват руке.
Права разлика настаје тек када:
Одложите га ван видокруга - у торбу, фиоку или на полицу
Још боље, оставите га у другој соби или у аутомобилу
Овај свесни чин није казна, већ сигнал - и себи и другима - да сте одлучили да будете присутни.
Прекомјерно ослањање на телефон ријетко изгледа драматично. Чешће се појављује кроз ситне навике које сматрамо нормалним:
Ови обрасци могу указивати на дубљу потребу за сталном стимулацијом или страх од „пропуштања“, који дугорочно утичу на квалитет односа.
Што чешће стварате ову дистанцу, то постаје лакше. Временом, примјећујете да разговори постају дубљи, да се људи отварају више, а Ви сами осјећате већи мир и фокус.
У свијету у којем смо стално доступни, истинско присуство постаје реткост. Управо зато има толику вриједност. Када некоме поклоните пуну пажњу, без дистракција, шаљете поруку поштовања, сигурности и повезаности.
Телефон може да сачека. Тренутак са особом испред Вас - не може.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Регион
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
17 ч0
Најновије
Најчитаније
12
22
12
20
12
09
12
06
12
06
Тренутно на програму