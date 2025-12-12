Logo
Тешка несрећа у Црној Гори: Погинуо држављанин Србије

Извор:

Телеграф

12.12.2025

09:27

Држављанин Србије Д.К. (62) погинуо је у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос у месту Бистрице на путу Подгорица - Бар, саопштено је из полиције.

Како се наводи, несрећа се догодила јутрос у 7.30 сати када је возило из за сада неутврђених разлога слетјело с пута.

Регион

Малољетници напали страног држављанина у Загребу

Увиђај је у току.

Није познато да ли је још неко био у возилу са Д. К.

