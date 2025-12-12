Тешка несрећа у Црној Гори: Погинуо држављанин Србије

Извор:
Телеграф
12.12.2025
09:27
Држављанин Србије Д.К. (62) погинуо је у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос у месту Бистрице на путу Подгорица - Бар, саопштено је из полиције.
Како се наводи, несрећа се догодила јутрос у 7.30 сати када је возило из за сада неутврђених разлога слетјело с пута.
Увиђај је у току.
Није познато да ли је још неко био у возилу са Д. К.
