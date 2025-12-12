Додик: Дејтон константно руше бошњачки фактори на штету Срба

12.12.2025
10:43
Коментари:1
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао да је Република Српска снажно прихватила Дејтонски споразум који је омогућио заустављање рата, те успостављање уставног, правног и политичког поретка у БиХ, али да су бошњачки лидери увијек настојали да уруше тај споразум на штету српског народа.
Додик је у обраћању у Бањалуци на округлом столу "Тридесет година Дејтонског мировног споразума", који организује Академија наука и умјетности Републике Српске (АНУРС), рекао да су стално постојали напори бошњачке стране да се развали Српска уз подршку одређених страних фактора.
Округли сто о три деценије Дејтонског мировног споразума
"О томе свједоче и њихове тежње за укидањем Полиције Српске. Али, то нисмо дозволили", рекао је Додик и констатовао да су бошњачки лидери увијек невољно пристајали на дејтонска рјешења говорећи да је Српска мањи, а не равноправан ентитет у БиХ.
Скуп организује Одбор за правне науке - Одјељење друштвених наука АНУРС.
