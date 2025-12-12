Ковачевић: "Случај Крњић" илустрација како бисмо живјели без Српске, чекајући милост Сарајева

12.12.2025
08:01
Коментари:1
Случај Зијад Крњић је савршена илустрација како би наши животи изгледали када не би било Републике Српске, рекао је српски делегат у Дому народа и портпарол СНСД-а, Радован Ковачевић.
"Добили бисмо покоју мрвицу када би нам се Сарајево смиловало", написао је Ковачевић на друштвеној мрежи.
Каже да моста не би ни било, као ни аутопута, клиничког центра, институција, факултета.
"Али, побиједиће Српска", поручио је Ковачевић.
