Вијеће народа Српске о вету Бошњака на други ребаланс

12.12.2025

07:05

Вијеће народа Републике Српске одржаће данас сједницу о вету Бошњака на други ребаланс буџета за ову годину.

На сједници би требало да буде размотрена Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању другог ребаланса буџета, на коју су Бошњаци покренули процес заштите виталног националног интереса.

Zemljotres

Свијет

Јапан погодио још један снажан земљотрес

Подсјетимо, посланици Народне скупштине усвојили су 26. новембра други ребаланс буџета за ову годину од 6,75 милијарди КМ.

