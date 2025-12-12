Вијеће народа Српске о вету Бошњака на други ребаланс

12.12.2025
07:05
Коментари:1
Вијеће народа Републике Српске одржаће данас сједницу о вету Бошњака на други ребаланс буџета за ову годину.
На сједници би требало да буде размотрена Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању другог ребаланса буџета, на коју су Бошњаци покренули процес заштите виталног националног интереса.
Свијет
Јапан погодио још један снажан земљотрес
Подсјетимо, посланици Народне скупштине усвојили су 26. новембра други ребаланс буџета за ову годину од 6,75 милијарди КМ.
Најновије
Најчитаније
12
25
12
22
12
20
12
09
12
06
Тренутно на програму