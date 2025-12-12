Јефтин кућни трик брише каменац без рибања

Извор:
Једноставан, јефтин и природан трик који каменац са ВЦ шоље скида очас посла.
Уморни сте од рибања ВЦ шоље? Јефтино рјешење већ имате у кухињи. Умјесто јаких хемикалија, многи користе обичан лимунтус кошта ситно, а уклања каменац без икаквог напора.
Довољно је да 1-2 кашике лимунске киселине поспете по унутрашњости шоље, посебно по дијеловима гдје се накупља каменац. Оставите преко ноћи, а ујутру само пређите четком и пустите воду. Мрље, наслаге и непријатни мириси нестају, а керамика остаје бијела и чиста.
Захваљујући свом благом, али ефикасном дејству, лимунтус скида каменац, жутило и прљавштину без оштећења.
