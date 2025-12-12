Logo
Жена чувала паркинг мужу, али је паметни аутомобил "надмудрио"

12.12.2025

08:20

Коментари:

0
Фото: Printscreen/X

Друштвеним мрежама шири се вирална снимка из Кине која приказује како технологија може ријешити једну од најчешћих урбаних фрустрација - борбу за паркирно мјесто.

Возач аутомобила Huawei Saic H5 наишао је на жену која је стајала на празном паркирном мјесту, чувајући га за мужа. Умјесто да улази у расправу, возач се послужио лукавом варком. Зауставио је аутомобил испред жељеног мјеста с јасним циљем да је намами и барем на тренутак одвуче с позиције.

Једном када се жена помакнула и кренула према њему, вјеројатно како би му објаснила да је мјесто заузето, возач је искористио своју прилику.

Активирао је аутоматски паркирни систем (АПС), а аутомобил је, користећи своје сензоре и камере, самостално и прецизно клизнуо на слободно мјесто.

Жена је остала поприлично збуњена када је схватила да је надмудрена, док се мушкарац, како се види на крају, удаљио с побједничким осмијехом на лицу.

Његов потез постао је виралан и многе је одушевио, а чини се да би га бројни возачи паметних аутомобила могли покушати копирати, преноси Индекс.

Паркинг

Кина

