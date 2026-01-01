Пакао у новогодишњој ноћи: Сатима злостављао дјевојку, детаљи мучења леде крв!

01.01.2026
19:52
Коментари:0
Током новогодишње ноћи у Сурчину у Београду се одвијало страшно породично насиље које је трајало сатима, сазнаје "Телеграф".
Према писању поменутог портала, ухапшен је мушкарац због сумње да је брутално злостављао и мучио своју партнерку.
Према незваничним информацијама истог портала из истраге, сумња се да је мушкарац шамарао, чупао за косу и ударао главом о зид своју партнерку. Полиција је морала да интервенише и тако се насиље окончало.
Повријеђена дјевојка је превезена у болницу гдје су јој констатоване повреде главе и бројни подливи по тијелу. Из болнице за поменути портал кажу да је претрпјела озбиљне трауме и да има озбиљне повреде.
"Осумњичени се терети за кривично дјело злостављање и мучење. С обзиром на то да је малтретирање трајало у континуитету током празничне ноћи, тужилаштво ће захтијевати најоштрије мјере", каже извор портала близак истрази.
