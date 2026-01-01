Logo
Large banner

Пакао у новогодишњој ноћи: Сатима злостављао дјевојку, детаљи мучења леде крв!

01.01.2026

19:52

Коментари:

0
Пакао у новогодишњој ноћи: Сатима злостављао дјевојку, детаљи мучења леде крв!
Фото: АТВ

Током новогодишње ноћи у Сурчину у Београду се одвијало страшно породично насиље које је трајало сатима, сазнаје "Телеграф".

Према писању поменутог портала, ухапшен је мушкарац због сумње да је брутално злостављао и мучио своју партнерку.

Према незваничним информацијама истог портала из истраге, сумња се да је мушкарац шамарао, чупао за косу и ударао главом о зид своју партнерку. Полиција је морала да интервенише и тако се насиље окончало.

Повријеђена дјевојка је превезена у болницу гдје су јој констатоване повреде главе и бројни подливи по тијелу. Из болнице за поменути портал кажу да је претрпјела озбиљне трауме и да има озбиљне повреде.

"Осумњичени се терети за кривично дјело злостављање и мучење. С обзиром на то да је малтретирање трајало у континуитету током празничне ноћи, тужилаштво ће захтијевати најоштрије мјере", каже извор портала близак истрази.

Подијели:

Тагови:

Насиље

Нова година

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта је обиљежило рад Народне скупштине у протеклој години?

Република Српска

Шта је обиљежило рад Народне скупштине у протеклој години?

3 ч

0
У Бањалуци поново без наплате паркинга: Из Градске управе позивају грађане да буду "одговорни"

Бања Лука

У Бањалуци поново без наплате паркинга: Из Градске управе позивају грађане да буду "одговорни"

3 ч

0
Данијела Дакановић из Модриче прва беба рођена у Републици Српској у 2026. години

Друштво

Данијела Дакановић из Модриче прва беба рођена у Републици Српској у 2026. години

3 ч

0
Добој: Дочек Нове године уз ватромет и народњаке

Друштво

Добој: Дочек Нове године уз ватромет и народњаке

3 ч

0

Више из рубрике

Одређен притвор Требињцу због пуцњаве

Хроника

Одређен притвор Требињцу због пуцњаве

3 ч

0
Запалио се аутомобил на наплатној рампи

Хроника

Запалио се аутомобил на наплатној рампи

5 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Ухапшене двије особе због разбојништва над радником шумског газдинства у Рогатици

9 ч

1
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Тешка несрећа код Дервенте, погинуо возач аутомобила

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

30

Огласио се Роберто Карлос послије операције

22

02

Кад је боље користити маслац, а кад маргарин?

21

52

Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

21

46

Тринкијери: Рекао сам, не могу послије Жељка

21

45

Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner