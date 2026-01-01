У Бањалуци поново без наплате паркинга: Из Градске управе позивају грађане да буду "одговорни"

Аутор:Инес Ђанковић
01.01.2026
19:30
Коментари:0
Бањалука је први дан Нове године умјесто корак напријед направила најмање два уназад. Паркинг је од данас поново бесплатан. До када - то нико не зна.
Након одлуке Уставног суда да Бањалука паркирање наплаћује на незаконит начин, градска скупштина озаконила је на 4 мјесеца незакониту наплату паркинга. И та одлука престала је да важи посљедњег дана старе године. Трајног рјешења још нема, а ни назнака о формирању јавног комуналног предузеће или другог привредног субјекта којем су повјерени послови обављања комуналне дјелатности, гдје се убраја и паркинг. Градоначелник Бањалуке још тражи рјешење. А неки од његових сарадника позивају да грађани буду одговорни. И мимо одлуке, али и закона.
"Ми већ правно истражујемо шта је могуће . Па скупштина и то опструише. Њима је жеља као да град има мање новца. Али то није добро за било кога. Ако желимо да имамо озбиљан буџет и ако желе да њихове амандмане реализујемо, за шта са опредијељен, потребно је да имамо све врсте прихода . Паркинг је у сваком граду обавезан. Нама долазе туристи, па нека тај паркинг плате и нека град приходује", каже Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалука.
"Ми позивамо грађане да извршавају да кажем своју дужност да плате паркинг јер на тај начин подржавају све ове мјере које ми проводимо као град Бањалука. Ево с обзиром да водим Одјељење за бригу о породици и демографију, ми пола милиона дајемо само за субвенције за вртиће, а управо толико на мјесечном нивоу се може добити од паркинга. Тако да позивамо грађане да уредно плаћају паркинг", каже Адриана Басара, потписник Одјељења за бригу о породици и демографију.
Туристи ће и доћи и проћи, али законске наплате паркинга нема па нема. Док градоначелник смишља рјешење, четири мјесеца су Бањалучани плаћали паркинг, иако то није по закону. Поново криви скупштинску већину. Исту ону која је са осталим одборницима дала једногласну подршку незаконитој одлуци о наплати паркинга на четири мјесеца. Одборници су то правдали давањем времена градоначелнику Бањалуке да до тада у складу са својим овлашћењима и иницијативом одборника формира јавно комунално предузеће које ће се бавити наплатом паркинга.
"Међутим, он очито није за ту варијанту. И до сада није урадио ништа по питању да се формира јавно предузеће које би се бавило наплатом паркинга. Значи од 1. јануара поново ће бити бесплатни паркинзи у граду Бањалуци", рекао је Драган Лукач, шеф Клуба одборника, СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
Како у Бањалуци још нема ни назнака за формирање предузећа које ће се бавити наплатом паркинга или предузећа којем ја дата надлежност наплате паркинга, а који је до сада наплаћивао град Бањалука, иза свега остаје само то да су грађанима још једном набијени рогови , јер су плаћали нешто што по закону и нису морали. И као да то све није довољно, сада их позивају да својом вољом, наставе да плаћају паркинг, иако сада нема ни одлуке о плаћању паркинга и његово неплаћање није кажњиво. Од јуна до децембра једино што је градоначелник смислио је приједлог да се наплата повјери Заводу за изградњу који је акционарско друштво и 70% у власништву града, а и није регистрован да се бави том дјелатношћу.
"Ми смо понудили потпуно рационално и реално законско рјешење. Овај пут не желимо да носимо одговорност да спречавамо приход града Бањалуке. На градоначелниковом столу се налази иницијатива на коју може да одговори и не видим разлог зашто то не би учинио. Све остало ће бити ствар политичких одлука, али ја мислим да други пут нећу гласати за продужење под оваквим условима", каже Саша Чудић, потпредсједник Скупштине града Бањалука.
До неког новог приједлога или одлуке, до које би могло да прође и више мјесеци. А можда руке у скупштини поново буду сложне за неку нову незакониту одлуку. Сложни су и у Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске. У Извјештају ревизије учинка управљања јавним паркиралиштима и грађана нашла се и Бањалука. И ревизори су потврдили да се у Бањалуци дјелатност паркинга не обавља на начин како је то прописано, да у другим градовима, који су извјештају, наплату паркинга врше јавна комунална предузећа или привредна друштва, да је у Бањалуци присутна пракса да приватно паркиралиште које припада другој тарифној зони, плаћа накнаду за уступљено право обављања комуналних дјелатности за прву зону. Важан је и податак да је највећи број прекршајних налога издат у Бањалуци и то због неплаћене паркинг карте.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Хроника
1 д1
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
9 ч0
Бања Лука
14 ч0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
30
22
02
21
52
21
46
21
45
Тренутно на програму