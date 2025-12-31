Logo
Најмлађи Бањалучани прославили дјечију Нову годину

Извор:

СРНА

31.12.2025

13:39

Коментари:

0
Фото: Срна

У бањалучком Парку Петар Кочић данас је организована прослава дјечије Нову годину, уз учешће бројних малишана.

Најмлађи Бањалучани су заједно са Дједа Мразом и представницима уз пјесму, плес и традиционално одбројавање поздравили нову 2026. годину.

Пројект-менаџер града Милада Шукало изјавила је да је све што ради Градска управа ради за будућност дјеце.

Дочек Нове године на отвореном биће организован испред спортског комплекса у парку "Младен Стојановић".

Вечерашњи програм почиње у 21.00 час наступом бањалучког умјетника Дамјана Врачара, а главна звијезда вечери је Наташа Беквалац, која ће увести Бањалучане у 2026. годину.

Пјевач Ацо Пејовић наступиће сутра у парку "Младен Стојановић", а програм ће почети од 21.00 час.

Смјештајни капацитети у Бањалуци готово су у потпуности попуњени, што потврђује велику заинтересованост гостију за прославу новогодишњих празника, речено је раније Срни у бањалучкој Туристичкој организацији.

