Најмлађи Бањалучани прославили дјечију Нову годину

Извор:
СРНА
31.12.2025
13:39
Коментари:0
У бањалучком Парку Петар Кочић данас је организована прослава дјечије Нову годину, уз учешће бројних малишана.
Најмлађи Бањалучани су заједно са Дједа Мразом и представницима уз пјесму, плес и традиционално одбројавање поздравили нову 2026. годину.
Пројект-менаџер града Милада Шукало изјавила је да је све што ради Градска управа ради за будућност дјеце.
Дочек Нове године на отвореном биће организован испред спортског комплекса у парку "Младен Стојановић".
Вечерашњи програм почиње у 21.00 час наступом бањалучког умјетника Дамјана Врачара, а главна звијезда вечери је Наташа Беквалац, која ће увести Бањалучане у 2026. годину.
Пјевач Ацо Пејовић наступиће сутра у парку "Младен Стојановић", а програм ће почети од 21.00 час.
Смјештајни капацитети у Бањалуци готово су у потпуности попуњени, што потврђује велику заинтересованост гостију за прославу новогодишњих празника, речено је раније Срни у бањалучкој Туристичкој организацији.
