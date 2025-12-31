Logo
Новогодишња грозница тресе Бањалуку: Гужва у саобраћају, препуна Господска

31.12.2025

13:26

Новогодишња грозница тресе Бањалуку: Гужва у саобраћају, препуна Господска
Фото: Срна

Новогодишња грозница тресе Бањалуку, у којој су смјештајни капацитети уочи дочека 2026. године готово у потпуности попуњени, а Господском улицом у граду на Врбасу шета "ријека" људи.

Новогодишња грозница тресе Бањалуку
Новогодишња грозница тресе Бањалуку

У ужем градском центру је и велика саобраћајна гужва, па се нестрпљивим возачима препоручује шетња на зимском сунцу.

Гужва у саобраћају у Бањалуци
Гужва у саобраћају у Бањалуци

Бањалука ће вечерас дочекати Нову годину уз наступ Наташе Беквалац, док ће друге новогодишње ноћи публику забављати Ацо Пејовић.

