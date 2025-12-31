Новогодишња грозница тресе Бањалуку: Гужва у саобраћају, препуна Господска

31.12.2025
13:26
Новогодишња грозница тресе Бањалуку, у којој су смјештајни капацитети уочи дочека 2026. године готово у потпуности попуњени, а Господском улицом у граду на Врбасу шета "ријека" људи.
У ужем градском центру је и велика саобраћајна гужва, па се нестрпљивим возачима препоручује шетња на зимском сунцу.
Бањалука ће вечерас дочекати Нову годину уз наступ Наташе Беквалац, док ће друге новогодишње ноћи публику забављати Ацо Пејовић.
