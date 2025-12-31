Logo
Large banner

Oстаје ли Јокић без МВП награде?

31.12.2025

13:03

Коментари:

0
Oстаје ли Јокић без МВП награде?
Фото: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Српски кошаркаш и члан Денвер Нагетса Никола Јокић, паузираће четири недјеље због повреде лијевог кољена коју је задобио у дуелу против Мајами Хита.

То би могло утицати на МВП трку, односно због броја пропуштених мечева Јокић би могао остати без те награде већ у јануару.

Према једноставној рачуници, уколико Никола Јокић пропусти све утакмице у предвиђеном периоду, а то је њих 18, српски центар ће остати без права на борбу за престижну награду коју је освајао три пута, пошто је, послије његовог повратка остало још 32 меча.

С обзиром да до сада има 32 дуела иза себе, он ће остати на граници од 64 меча.

Међутим, остаје нада да ће Никола Јокић успјети да се врати раније, посебно пошто је био први фаворит за освајање МВП награде, али се сада на тој листи налази Шај Гилџес Александер.

Подијели:

Тагови:

Никола Јокић

НБА

MVP

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Супруга бившег мужа Џил Бајден пронађена мртва

Свијет

Супруга бившег мужа Џил Бајден пронађена мртва

2 ч

0
Новозеланђани дочекали нову 2026. годину

Свијет

Новозеланђани дочекали нову 2026. годину

3 ч

0
Дрон који се кретао ка Путиновој резиденцији носио шест килограма експлозива

Свијет

Дрон који се кретао ка Путиновој резиденцији носио шест килограма експлозива

3 ч

0
Још једна земља планира забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година од септембра 2026.

Свијет

Још једна земља планира забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година од септембра 2026.

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Трагичан крај потраге за Јованом (20) који је нестао након што је отишао на журку

15

11

Сујевјерја која се везују за почетак године: Ове ствари не би требало радити 1. јануара

14

54

Паљански СНСД поручио Којићу: Никад се не пљује у тањир из којег се јело

14

47

Ово је била најсмртоноснија година за новинаре у историји

14

44

Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner