Oстаје ли Јокић без МВП награде?

Српски кошаркаш и члан Денвер Нагетса Никола Јокић, паузираће четири недјеље због повреде лијевог кољена коју је задобио у дуелу против Мајами Хита.
То би могло утицати на МВП трку, односно због броја пропуштених мечева Јокић би могао остати без те награде већ у јануару.
Према једноставној рачуници, уколико Никола Јокић пропусти све утакмице у предвиђеном периоду, а то је њих 18, српски центар ће остати без права на борбу за престижну награду коју је освајао три пута, пошто је, послије његовог повратка остало још 32 меча.
С обзиром да до сада има 32 дуела иза себе, он ће остати на граници од 64 меча.
Међутим, остаје нада да ће Никола Јокић успјети да се врати раније, посебно пошто је био први фаворит за освајање МВП награде, али се сада на тој листи налази Шај Гилџес Александер.
