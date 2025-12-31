Logo
Дрон који се кретао ка Путиновој резиденцији носио шест килограма експлозива

31.12.2025

11:41

Један од украјинских дронова који се кретао ка резиденцији предсједника Русије Владимира Путина у Новгородској области носио је шест килограма експлозива, изјавио је неименовани руски војник у видео-снимку који је објавило Министарство одбране Руске Федерације.

"Као резултат анализе обарања украјинских дронова, откривена је једна од модификација `чаклун-В`. Бојева глава тог дрона је високоексплозивно пуњење тежине шест килограма", рекао је војник.

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је новинарима у понедјељак, 29. децембра, да је украјинска војска у ноћи између недјеље и понедјељка извршила терористички напад на Путинову резиденцију у Новгородској области.

Према његовим ријечима, украјинска војска послала је 91 дрон ка резиденцији, али није било жртава нити је нанесена материјална штета.

РИА Новости напомиње да су сви дронови оборени прије него што су стигли до циља.

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је новинарима да је "љут" због напада, уз напомену да такви поступци не иду у корист мировних преговора.

Русија

Владимир Путин

dron

