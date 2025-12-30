Logo
Large banner

Лавров захвалио на осуди кијевског напада страним пријатељима: ''Свјесни су украјинског расизма''

Извор:

РИА Новости

30.12.2025

15:52

Коментари:

0
Лавров захвалио на осуди кијевског напада страним пријатељима: ''Свјесни су украјинског расизма''
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Напад Кијева на руску предсједничку резиденцију потврђује терористичку природу групе која држи власт у Украјини, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров, преноси агенција РИА Новости.

''Оно што се догодило је још једном потврдило терористичку суштину групе лица која незаконито држи власт у Кијеву. Према њиховој директној наредби и раније су се у Русији подметале експлозије на путничким возовима, изводили многобројни напади на цивилне објекте, убиства новинара, политичара и јавних личности'', подсјетио је руски министар.

dron

Свијет

Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

У вези са тим, они који у ЕУ и НАТО-у траже чврсте гаранције безбједности Украјине у оквиру мировног процеса, наставио је Лавров, "не би било лоше да одговоре на питање какав режим и с којим циљем покушавају да заштите", преноси РТ Балкан.

''Питање је реторичко: нема сумње да је главни циљ Брисела, Берлина, Париза, Лондона, сачувати режим који дише за то да му помогну да преживи и настави да контролише одређену територију, гдје су, упркос свим нормама међународног права, законски забрањени руски језик и руски медији, гдје се прогони канонско православље, руше споменици руске историје и културе, гаји нацистичка идеологија и пракса, подвргавају оштрој репресији опозиционари и они који се са њима не слажу'', наводи се у саопштењу.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Русија спремна за наставак сарадње са САД

Управо таква творевина је потребна европским русофобима поред Русије, како би реализовали планове припреме нове агресије против ње, оцијенио је Лавров.

Успјешни преговори о рјешавању украјинског сукоба су немогући без прекида злочиначке политике Кијева, додао је он. Изразио је увјерење да су угледни чланови међународне заједнице јасно свјесни "расистичке природе кијевског режима и цинизма спољних спонзора који га подржавају".

''Москва искрено цијени реакцију својих страних пријатеља и партнера који осуђују украјински напад на руску предсједничку резиденцију у Новгородској области'', рекао је Лавров.

Масуд Пезешкијан

Свијет

Иран стао уз Русију: Осуда напада на резиденцију предсједника Русије

Москва изражава искрену захвалност за реакцију наших страних пријатеља и партнера.

''Пријатеља који осуђују терористички напад који је извршио кијевски режим на државну резиденцију предсједника Руске Федерације у Новгородској области у ноћи између 28. и 29. децембра'', рекао је шеф руског Министарства спољних послова, чије је саопштење објавило министарство.

Подијели:

Тагови:

Сергеј Лавров

Kijev

Украјина

Русија

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Путин ме је обавијестио о нападу на руску резиденцију, тај потез није добар

8 ч

0
И раније су "прогнозирали" свашта: Шамани у Перуу предвиђају болест Трампа и пад Мадура

Занимљивости

И раније су "прогнозирали" свашта: Шамани у Перуу предвиђају болест Трампа и пад Мадура

9 ч

0
Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

Свијет

Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

18 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп о нападу на Путинову резиденцију: Зато Кијеву нисам дао "томахавке"

20 ч

0

Више из рубрике

Американци су 1998. покушали да предвиде 2025: Још тада су помињали "смртоносну нову болест"

Свијет

Американци су 1998. покушали да предвиде 2025: Још тада су помињали "смртоносну нову болест"

1 ч

0
Жичара

Свијет

Кабина на жичари се закуцала у станицу: Заробљено 100 људи на скоро 3.000 метара надморске висине

1 ч

0
Сијарто: Криза и пријетња од рата у Европи посљедице политике руководства ЕУ

Свијет

Сијарто: Криза и пријетња од рата у Европи посљедице политике руководства ЕУ

1 ч

0
Иран стао уз Русију: Осуда напада на резиденцију предсједника Русије

Свијет

Иран стао уз Русију: Осуда напада на резиденцију предсједника Русије

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

45

Додик: Покушај напада на Путинову резиденцију је терористички чин

16

39

Хитне службе евакуишу заробљене на жичари, прве фотографије са лица мјеста

16

39

Умро од туге за сином: Ратомир није могао да се помири да његовог Далибора више нема, дан касније склопио очи

16

28

Да ли се трансплантацијом преносе сјећања и особине донора? Ево шта кажу пацијенти

16

23

Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у црногорску политику и друштво

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner