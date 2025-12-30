Лавров захвалио на осуди кијевског напада страним пријатељима: ''Свјесни су украјинског расизма''

Извор:
РИА Новости
30.12.2025
15:52
Напад Кијева на руску предсједничку резиденцију потврђује терористичку природу групе која држи власт у Украјини, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров, преноси агенција РИА Новости.
''Оно што се догодило је још једном потврдило терористичку суштину групе лица која незаконито држи власт у Кијеву. Према њиховој директној наредби и раније су се у Русији подметале експлозије на путничким возовима, изводили многобројни напади на цивилне објекте, убиства новинара, политичара и јавних личности'', подсјетио је руски министар.
У вези са тим, они који у ЕУ и НАТО-у траже чврсте гаранције безбједности Украјине у оквиру мировног процеса, наставио је Лавров, "не би било лоше да одговоре на питање какав режим и с којим циљем покушавају да заштите", преноси РТ Балкан.
''Питање је реторичко: нема сумње да је главни циљ Брисела, Берлина, Париза, Лондона, сачувати режим који дише за то да му помогну да преживи и настави да контролише одређену територију, гдје су, упркос свим нормама међународног права, законски забрањени руски језик и руски медији, гдје се прогони канонско православље, руше споменици руске историје и културе, гаји нацистичка идеологија и пракса, подвргавају оштрој репресији опозиционари и они који се са њима не слажу'', наводи се у саопштењу.
Управо таква творевина је потребна европским русофобима поред Русије, како би реализовали планове припреме нове агресије против ње, оцијенио је Лавров.
Успјешни преговори о рјешавању украјинског сукоба су немогући без прекида злочиначке политике Кијева, додао је он. Изразио је увјерење да су угледни чланови међународне заједнице јасно свјесни "расистичке природе кијевског режима и цинизма спољних спонзора који га подржавају".
''Москва искрено цијени реакцију својих страних пријатеља и партнера који осуђују украјински напад на руску предсједничку резиденцију у Новгородској области'', рекао је Лавров.
Москва изражава искрену захвалност за реакцију наших страних пријатеља и партнера.
''Пријатеља који осуђују терористички напад који је извршио кијевски режим на државну резиденцију предсједника Руске Федерације у Новгородској области у ноћи између 28. и 29. децембра'', рекао је шеф руског Министарства спољних послова, чије је саопштење објавило министарство.
