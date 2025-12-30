Logo
Сијарто: Криза и пријетња од рата у Европи посљедице политике руководства ЕУ

Извор:

СРНА

30.12.2025

15:06

Коментари:

0
Фото: АТВ
Фото: АТВ

Лоше усмјерена политика тренутног руководства ЕУ довела је Европу у кризу и створила пријетњу од рата на континенту, оцијенио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Он је у објави на "Фејсбуку" написао да Влада Мађарске остаје привржена одржавању независног положаја држава унутар ЕУ.

''Рат, миграција и енергетска безбједност. Без улажења у детаље, Брисел редовно даје погрешне одговоре на та кључна питања и тиме омета напредак европских земаља и, у суштини, угрожава будућност Европе'', навео је Сијарто.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Kупујемо 400 милиона метара кубних америчког ЛНГ-а

Он је истакао да су очигледни разочаравајући резултати руководства у Бриселу.

''Европске земље клизе ка рату из дана у дан, док мигранти преплављују улице западних градова, а рачуни за струју широм континента вртоглаво расту'', пише Сјарто.

Шеф мађарске дипломатије подсјетио је да је Мађарска јасно изразила намјеру да не улази у рат, да не прихвати мигранте и да не одустане од руских енергетских ресурса, како би задржала најниже цијене комуналних услуга у Европи.

''Имамо националну владу и ослањамо се на здрав разум и реалност, узимајући у обзир само један аспект: интересе мађарског народа'', нагласио је Сијарто.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Мађарска 2026. неће примити ниједног мигранта

Према његовим ријечима, пропала политика Брисела у том контексту је све очигледнија, а на континенту је већ почела "патриотска револуција".

Сијарто је изразио увјерење да став Мађарске дијели све више земаља.

Из те перспективе, навео је Сијарто, парламентарни избори у Мађарској сљедеће године биће од највеће важности, јер ће "одлучивати о рату и миру".

Сијарто сматра да ће мађарска опозиција, уколико дође на власт, пратити политику Брисела и угрозиће безбједност не само Мађарске већ и Европе у цијелости.

''Ако се деси такав сценарио, Мађарска ће се суочити са слањем новца, оружја и војника у Украјину, прихватањем миграната и укидањем приступа руским енергетским ресурсима'', упозорио је Сијарто.

