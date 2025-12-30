Сијарто: Криза и пријетња од рата у Европи посљедице политике руководства ЕУ

Извор:
СРНА
30.12.2025
15:06
Коментари:0
Лоше усмјерена политика тренутног руководства ЕУ довела је Европу у кризу и створила пријетњу од рата на континенту, оцијенио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Он је у објави на "Фејсбуку" написао да Влада Мађарске остаје привржена одржавању независног положаја држава унутар ЕУ.
''Рат, миграција и енергетска безбједност. Без улажења у детаље, Брисел редовно даје погрешне одговоре на та кључна питања и тиме омета напредак европских земаља и, у суштини, угрожава будућност Европе'', навео је Сијарто.
Свијет
Сијарто: Kупујемо 400 милиона метара кубних америчког ЛНГ-а
Он је истакао да су очигледни разочаравајући резултати руководства у Бриселу.
''Европске земље клизе ка рату из дана у дан, док мигранти преплављују улице западних градова, а рачуни за струју широм континента вртоглаво расту'', пише Сјарто.
Шеф мађарске дипломатије подсјетио је да је Мађарска јасно изразила намјеру да не улази у рат, да не прихвати мигранте и да не одустане од руских енергетских ресурса, како би задржала најниже цијене комуналних услуга у Европи.
''Имамо националну владу и ослањамо се на здрав разум и реалност, узимајући у обзир само један аспект: интересе мађарског народа'', нагласио је Сијарто.
Свијет
Сијарто: Мађарска 2026. неће примити ниједног мигранта
Према његовим ријечима, пропала политика Брисела у том контексту је све очигледнија, а на континенту је већ почела "патриотска револуција".
Сијарто је изразио увјерење да став Мађарске дијели све више земаља.
Из те перспективе, навео је Сијарто, парламентарни избори у Мађарској сљедеће године биће од највеће важности, јер ће "одлучивати о рату и миру".
Сијарто сматра да ће мађарска опозиција, уколико дође на власт, пратити политику Брисела и угрозиће безбједност не само Мађарске већ и Европе у цијелости.
''Ако се деси такав сценарио, Мађарска ће се суочити са слањем новца, оружја и војника у Украјину, прихватањем миграната и укидањем приступа руским енергетским ресурсима'', упозорио је Сијарто.
Свијет
1 д0
Свијет
1 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
2 седм0
Најновије
Најчитаније
16
45
16
39
16
39
16
28
16
23
Тренутно на програму
15:00
Одметница ЕП36 (12+, Р)
серијски програм
15:50
Крваво цвијеће С02 ЕП256 (12+)
серијски програм
16:40
Вјежбајте са Лидијом
лајфстајл
16:50
Најбоље из АТВ јутра
инфотејмент
17:10
Центар дана
инфотејмент
18:50
Маркетинг
маркетинг
19:00
АТВ вијести
информативни програм вијести