Сијарто: Мађарска 2026. неће примити ниједног мигранта

Мађарска неће примити ниједног мигранта 2026. године и неће платити ниједну форинту за смјештај миграната из других земаља ЕУ, изјавио је данас мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Мађарска неће спровести пакт о миграцији. Не желимо паралелна друштва и не желимо да проведемо Божић под пријетњом тероризма. Сљедеће године, Мађарској ће бити потребна сва њена снага, јер Брисел жели да почне да насељава мигранте овдје", навео је Сијарто у објави на Фејсбуку.
Сијарто је нагласио да ће се једна од највећих битака наредне године односити на то што Мађарска не прихвата споразум о миграцији, који у ЕУ ступа на снагу на љето, преноси МТИ.
Он је истакао да би споразум, иако би требало да учини европски систем азила ефикаснијим, у пракси "приморао Мађарску на немогућ избор, да плати или да прими мигранте", што сматра апсурдним.
Сијарто је додао да је Мађарска изградила граничну ограду о свом трошку, и да је бранила спољну границу ЕУ од миграната више од деценије, а да је тренутно кажњена са милион евра дневно јер је одбила да их прими.
Указао је да се у земљама западно од Мађарске које не могу или не желе да се бране од миграната безбједност погоршала.
