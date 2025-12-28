Logo
Сијарто: Мађарска 2026. неће примити ниједног мигранта

Извор:

СРНА

28.12.2025

19:32

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарска неће примити ниједног мигранта 2026. године и неће платити ниједну форинту за смјештај миграната из других земаља ЕУ, изјавио је данас мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Мађарска неће спровести пакт о миграцији. Не желимо паралелна друштва и не желимо да проведемо Божић под пријетњом тероризма. Сљедеће године, Мађарској ће бити потребна сва њена снага, јер Брисел жели да почне да насељава мигранте овдје", навео је Сијарто у објави на Фејсбуку.

Сијарто је нагласио да ће се једна од највећих битака наредне године односити на то што Мађарска не прихвата споразум о миграцији, који у ЕУ ступа на снагу на љето, преноси МТИ.

Он је истакао да би споразум, иако би требало да учини европски систем азила ефикаснијим, у пракси "приморао Мађарску на немогућ избор, да плати или да прими мигранте", што сматра апсурдним.

Сијарто је додао да је Мађарска изградила граничну ограду о свом трошку, и да је бранила спољну границу ЕУ од миграната више од деценије, а да је тренутно кажњена са милион евра дневно јер је одбила да их прими.

Указао је да се у земљама западно од Мађарске које не могу или не желе да се бране од миграната безбједност погоршала.

