Разговарали Трамп и Путин

28.12.2025
18:01
Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да је, уочи састанка са Владимиром Зеленским, разговарао телефоном са руским лидером Владимиром Путином.
„Управо сам имао добар и веома продуктиван телефонски разговор са предсједником Русије Путином, уочи свог данашњег састанка у 13.00 часова са предсједником Украјине Зеленским. Састанак ће бити одржан у главној трпезарији Мар-а-Лага“, написао је он на мрежи Истина.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков потврдио је да је обављен разговор лидера двије земље.
