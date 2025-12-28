Logo
Разговарали Трамп и Путин

28.12.2025

18:01

Коментари:

0
Разговарали Трамп и Путин
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да је, уочи састанка са Владимиром Зеленским, разговарао телефоном са руским лидером Владимиром Путином.

„Управо сам имао добар и веома продуктиван телефонски разговор са предсједником Русије Путином, уочи свог данашњег састанка у 13.00 часова са предсједником Украјине Зеленским. Састанак ће бити одржан у главној трпезарији Мар-а-Лага“, написао је он на мрежи Истина.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков потврдио је да је обављен разговор лидера двије земље.

Тагови:

Доналд Трамп

Владимир Путин

20

21

ХОРОР! Мушкарац убио девет особа, међу њима четворо његове дјеце

20

09

Сутра славимо великог пророка: Његове ријечи су опомена за све, а ево шта никако не смијете заборавити

19

53

Састанак Зеленског и Трампа: "Путин је озбиљан у вези с миром"

19

41

Смијењени украјински команданти! Лагали о стању на фронту, што су Руси дебело казнили!

19

35

Материце – мајка је највећа светиња

