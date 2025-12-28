Logo
Израел добио систем који "мијења правила игре"

Извор:

Агенције

28.12.2025

17:18

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Majdi Mohammed

Министарство одбране Израела објавило је да је испоручило први оперативни систем за пресретање високоснажне ласерске енергије, под називом "Гвоздени зрак", од компаније Rafael Advanced Defense Systems Израелским одбрамбеним снагама (ИДФ).

Систем, који је током опсежних тестирања успјешно пресретао ракете, минобацачке гранате и дронове, преузеће израелско ваздухопловство и биће интегрисан у вишеслојни израелски противваздушни одбрамбени систем заједно са системима Гвоздена купола, Давидова праћка и Стријела, преноси Тајмс оф Израел.

Министар одбране Израела Израел Кац оцијенио је примопредају "историјским догађајем" и истакао да је ово први пут у свијету да је систем за пресретање високо снажне ласерске енергије постао потпуно оперативан.

Он је додао да систем мијења правила игре и шаље јасну поруку свим непријатељима Израела.

Начелник генералног секретаријата Министарства одбране Израела Амир Барам изјавио је да испорука означава прелазак са фазе развоја на серијску производњу, оцјењујући систем "Гвоздени Зрак" само почетком технолошке револуције и додајући да се очекује да ће значајно побољшати како одбрамбене способности Израела, тако и однос трошкова између пријетњи и пресретача, који су скупи.

Начелник Израелског ратног ваздухопловства, генерал-мајор Томер Бар, описао је тренутак као "посебно дирљив", истичући да је систем још један кључни елемент у ваздухопловној одбрани израелскох снага, које су током рата доказале своје оперативне способности.

Генерални директор компаније Рафаел Јоав Тургеман, рекао је да је компанија поносна што испоручује најнапреднији ласерски систем на свијету за пресретање ваздушних пријетњи, напомињући да је Рафаел чак и током интензивних борби показао импресивне оперативне способности користећи високоснажну ласерску технологију.

Систем се, такође, назива и Ор Еитан, у знак сјећања на капетана Еитана Остера, официра ИДФ-а погинулог у борби у јужном Либану, чији је отац, један од развојних инжењера система, на церемонији изговорио благослов Шехехејану, молитву која се изговара при новим и посебним искуствима, наводи Тајмс оф Израел.

Тагови:

Израел

Палестина

