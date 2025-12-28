Logo
Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

Фото: screenshot / X

Више особа је погинуло, а десетине су повријеђене током насилног гушења протеста који су у недјељу захватили обална подручја и унутрашње градове Сирије, јавили су локални сиријски извори и Сиријско опсерваторијско тијело за људска права (SOHR).

Према наводима извора с терена, у близини кружног тока ал-Ажари у Латакији забиљежени су смртни случајеви и већи број повријеђених међу демонстрантима након што су снаге јавне безбједности отвориле ватру. Повријеђени цивили пријављени су и у насељима Вади ал-Дахаб и ал-Захраа у Хомсу, гдје су, како се наводи, безбједносне снаге нападале мирне демонстранте ватреним и хладним оружјем.

Протести су избили у Латакији, Тартусу, Банијасу, Џабли и Хомсу, што представља једну од најозбиљнијих ескалација јавног незадовољства од почетка транзиционог периода након пада бивше владе. Грађани и активисти организовали су мирне скупове и шетње захтијевајући ослобађање притворених без оптужнице, прекид злоупотреба и поштовање грађанских и политичких права.

Демонстранти су носили транспаренте с порукама о одговорности власти и упозорењима на урушавање грађанских слобода у осјетљивом транзиционом периоду. SOHR наводи да су мирни протести били мета напада присталица транзиционе власти, снага Опште безбједности и група повезаних с такозваним комитетима за цивилни мир, с циљем спречавања окупљања и гушења јавног незадовољства.

Напади и покушаји разбијања протеста забиљежени су у насељу ал-Кусур у Банијасу, на Пољопривредном кружном току у Латакији, као и у Џабли и више дијелова Хомса. У Латакији су снаге Опште безбједности директно интервенисале против демонстраната, при чему је више особа претучено, а новинарима и сниматељима онемогућено документовање догађаја.

Убоди ножем, хапшења и оптужбе власти

Посебно тежак инцидент забиљежен је у Џабли, гдје је, према SOHR-у, неколико демонстраната повријеђено, један тешко, а једна особа је убијена након што су присталице транзиционе власти напале окупљене мачетама и ножевима на раскрсници ал-Емара.

У Банијасу су помоћне снаге у безбједносним униформама наводно нападале младиће који су покушавали доћи до мјеста протеста, док су се у Латакији, под заштитом безбједносних снага, окупљале групе присталица власти с циљем да се спријечи шире учешће грађана у демонстрацијама.

Командант унутрашње безбједности у провинцији Латакија оптужио је, како је навео, „терористичке елементе“ да стоје иза напада на безбједносно особље у Латакији и Џабли. Ове тврдње изнесене су у тренутку када локални извори говоре о десетинама повријеђених демонстраната усљед пуцњаве и сукоба на кружном току ал-Ажари.

Истовремено, грађани наводе да су у градским центрима уведене појачане мјере безбједности, укључујући контролне пунктове и интензивне претресе.

Протести су услиједили након позива шеика Газала Газала, предсједника Врховног исламског вијећа алавитске заједнице, који је осудио недавни бомбашки напад на џамију у Хомсу и позвао на мирно окупљање. У том нападу, који се догодио у алавитском дијелу града, погинуло је осам особа, а 18 је рањено, према ранијим извјештајима.

Хиљаде припадника алавитске заједнице одговорило је на позив, носећи фотографије Газала и транспаренте којима су изражавали подршку захтјевима за децентрализацију власти и одређени степен регионалне аутономије. Према наводима агенције AFP, демонстранти су такође позивали на прекид, како су навели, секташке реторике и поручивали да не желе грађански рат, већ политичка рјешења и право да сами одлучују о својој будућности.

Посматрачи упозоравају да протести одражавају растуће незадовољство становништва суоченог с економским тешкоћама, произвољним хапшењима и оптужбама за злостављања у притворским центрима, што додатно отежава ионако крхке покушаје националног помирења у послијератној Сирији.

