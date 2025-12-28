Маск: Велика замјена европског становништва већ се догодила

28.12.2025
12:14
Коментари:0
Велика замјена европског становништва већ се догодила јер 73 одсто дјеце у Бриселу није рођено у Европи, изјавио је амерички милијардер Илон Маск позивајући се на податке.
- У Бриселу, главном граду Европе, 73 одсто дјеце нису Европљани! Велика замјена се већ догодила - објавио је Маск на "Иксу".
Маск је раније навео, коментаришући статистику рађања у Бриселу, да главни град Белгије "више није белгијски".
Нова Стратегија националне безбједности САД, објављена почетком децембра, дефинише миграциону политику ЕУ и низ других акција блока као регионални проблем.
Амерички предсједник Доналд Трамп више пута је критиковао Европу због њеног односа према мигрантима.
73% of children in Brussels, the capital of Europe, are not European!— Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2025
The Great Replacement has already happened.
https://t.co/iEcRvVta4W
