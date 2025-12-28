Logo
Large banner

Маск: Велика замјена европског становништва већ се догодила

28.12.2025

12:14

Коментари:

0
Илон Маск
Фото: Танјуг/АП

Велика замјена европског становништва већ се догодила јер 73 одсто дјеце у Бриселу није рођено у Европи, изјавио је амерички милијардер Илон Маск позивајући се на податке.

- У Бриселу, главном граду Европе, 73 одсто дјеце нису Европљани! Велика замјена се већ догодила - објавио је Маск на "Иксу".

Маск је раније навео, коментаришући статистику рађања у Бриселу, да главни град Белгије "више није белгијски".

Нова Стратегија националне безбједности САД, објављена почетком децембра, дефинише миграциону политику ЕУ и низ других акција блока као регионални проблем.

Амерички предсједник Доналд Трамп више пута је критиковао Европу због њеног односа према мигрантима.

Подијели:

Тагови:

Илон Маск

migranti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Постављен "мигрантски рекорд" у Британији

Свијет

Постављен "мигрантски рекорд" у Британији

6 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Сиријац у Хрватској илегално превозио мигранте, па ухапшен

6 д

0
Више од 570 миграната спасено у Грчкој: Чамац позвао у помоћ обалску стражу

Свијет

Више од 570 миграната спасено у Грчкој: Чамац позвао у помоћ обалску стражу

1 седм

0
Пакистанац ухапшен због сумње да је кријумчарио мигранте

Хроника

Пакистанац ухапшен због сумње да је кријумчарио мигранте

1 седм

0

Више из рубрике

Лавров: Русија спремна за наставак сарадње са САД

Свијет

Лавров: Русија спремна за наставак сарадње са САД

6 ч

0
Састанак на Флориди - Трамп и Зеленски о мировном плану

Свијет

Састанак на Флориди - Трамп и Зеленски о мировном плану

7 ч

0
Срушио се авион у море недалеко од плаже Копакабана: Снимак хаоса у Рију, има мртвих

Свијет

Срушио се авион у море недалеко од плаже Копакабана: Снимак хаоса у Рију, има мртвих

18 ч

0
Екстремни временски услови угрожавају засаде какаоа, рогач као алтернатива

Свијет

Екстремни временски услови угрожавају засаде какаоа, рогач као алтернатива

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

14

Умро Данијел Брелаз

16

09

Демантоване важне вијести о Митровићу

16

05

Већина видеа на "јутјубу" направљена вјештачком интелигенцијом

16

01

Како смањити надимање: 7 савјета љекара

15

57

Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner