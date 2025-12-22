Logo
Сиријац у Хрватској илегално превозио мигранте, па ухапшен

Извор:

СРНА

22.12.2025

13:16

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полиција је спријечила кријумчарење више миграната на глинском подручју и ухапсила Сиријца /35/ јер је превозио лица која су незаконито ушли у Хрватску.

Након криминалистичке истраге осумњичени Сиријац је уз кривичну пријаву предат притворском надзорнику Полицијске управе сисачко-мославачке.

Полицијска управа је саопштила да је кријумчарење више страних држављана полиција спријечила у суботу, 20. децембра, у вечерњим часовима.

Због сумње да је починио кривично дјело противзаконито улажење, кретање и боравак у Хрватској, другој држави чланици ЕУ или потписници Шенгенског споразума, спроведено је криминалистичко истраживање над сиријским држављанином који је заустављен на глинском подручју.

Утврђено је да је Сиријац превозио стране држављане који су незаконито ушли у Хрватску.

Према страним држављанима поступано је у складу са Законом о међународној и привременој заштити и Закону о странцима, наведено је из ове полицијске управе.

