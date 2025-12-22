Трамп послао обавјештење у Подгорицу и Скопље: Имају мање од мјесец

Извор:
Администрација Доналда Трампа повлачи скоро 30 каријерних дипломата са амбасадорских и других високих амбасадорских позиција.
То је заправо, према писању АП, преобликовање дипломатског става САД у иностранству и то особљем за које се сматра да у потпуности подржава приоритете предсједника Доналда Трампа "Америка на првом мјесту".
"Шефови мисија у најмање 29 земаља су прошле недјеље обавијештени да ће им мандати истећи у јануару", ријечи су два званичника Стејт департмента, који су говорили под условом анонимности како би разговарали о интерним кадровским кретањима, преноси АП.
Сви су преузели своје функције у администрацији Џозефа Бајдена, али су преживјели почетну чистку у првим мјесецима Трамповог другог мандата, која је углавном била усмјерена на политичке именоване. То се промијенило у сриједу када су почели да добијају обавјештења од званичника у Вашингтону о својим скорим одласцима.
Амбасадори служе по вољи предсједника, иако обично остају на својим позицијама три до четири године.
Они који су погођени овим потресом не губе своје послове у спољној служби, али ће се вратити у Вашингтон на друге задатке ако желе да их преузму, рекли су званичници, а преноси АП.
Стејт департмент је одбио да коментарише конкретан број или амбасадоре на које се то односи, али је бранио промене, називајући их "стандардним процесом у свакој администрацији".
Напоменуо је да је амбасадор "лични представник предсједника" и да је предсједниково право да осигура да у тим земљама има појединце који унапређују агенду "Америка на првом мјесту".
Африка је континент који је највише погођен смјенама, са уклоњеним амбасадорима из 13 земаља: Бурундија, Камеруна, Зеленортских Острва, Габона, Обале Слоноваче, Мадагаскара, Маурицијуса, Нигера, Нигерије, Руанде, Сенегала, Сомалије и Уганде.
Друга је Азија, са промјенама амбасадора у шест земаља: Фиџи, Лаос, Маршалска Острва, Папуа Нова Гвинеја, Филипини и Вијетнам.
Погођене су четири земље у Европи (Јерменија, Сјеверна Македонија, Црна Гора и Словачка); као и по двије на Блиском истоку (Алжир и Египат); Јужној и Централној Азији (Непал и Шри Ланка); и западној хемисфери (Гватемала и Суринам).
"Политико" је први извијестио о опозивима амбасадора, који су изазвали забринутост код неких законодаваца и синдиката који заступа америчке дипломате, наводи АП.
