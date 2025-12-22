Logo
У овој земљи пореске дугове умјесто службеника одређиваће робот

22.12.2025

Робот
Фото: pexels/Pavel Danilyuk

У овој земљи пореске дугове умјесто службеника одређиваће робот

Министарство правде Естоније намјерава да законом посебно пропише које одлуке компјутерски програми могу да доносе умјесто људи, а које не могу, чиме би умјесто службеника у тој земљи пореске дугове могао да утврђује робот, пренио је данас естонски јавни сервис ЕРР.

Према плану Министарства правде, износ закасњелог плаћања пореза у будућности би могао да зависи од унапријед програмираног алгоритма, који би предвиђао како робот треба да одлучи у једној или другој ситуацији.

Између осталог, роботу би такође било дозвољено да одлучује у ситуацијама када доношење одлуке захтијева мјерење или избор између неколико опција.

Љубавни пар

Љубав и секс

Како изградити повјерење у вези?

Док је до сада службеник могао да процијени да ли и у којој мјери треба да се наплати камата за закасњело плаћање од пореског обвезника који касни, у будућности би то могао да уради и алгоритам.

У Естонији информациони системи већ доносе аутоматске одлуке, као што су обрачун повраћаја пореза на доходак или одређивање дјечјег додатка. То значи да систем провјерава старост дјетета и мјесто пребивалишта и одређује додатак без директног учешћа службеника.

Према плану Министарства правде, власти могу аутоматизоване административне процедуре учинити подразумијеваном опцијом за људе, али не и обавезом.

